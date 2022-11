France-Danemark: les Danois redoutent Giroud, "encore meilleur qu’avant"

Après son doublé contre l’Australie (4-1) mardi avec la France, Olivier Giroud suscite une certaine crainte dans les rangs du Danemark, prochain adversaire des Bleus, samedi (17h) à la Coupe du monde.

Avec ses deux victoires en quatre mois face aux Bleus, le Danemark pourrait retrouver la France avec une bonne dose de confiance, samedi (17h) lors de son deuxième match en Coupe du monde. Mais le match nul contre la Tunisie (0-0) a instillé un petit doute dans les rangs de la sélection. Tout comme la performance... d'Olivier Giroud contre l'Australie (4-1). S’il a confié avoir mis au point un plan contre Kylian Mbappé, Kasper Hjulmand, sélectionneur danois, se méfie aussi beaucoup de l'attaquant milanais et compte sur son défenseur Simon Kjaer, coéquipier de Giroud en club, pour contrecarrer la grande forme du co-meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (51).

"Il est très dangereux"

"J’espère que c’est un avantage, on verra, sourit l’entraîneur. Un joueur comme Olivier Giroud est très, très bon dans ce qu’il sait faire. Ça fait plaisir de voir de plus en plus de buteurs à un âge avancé utiliser leur expérience dans la manière de bouger dans la surface et d’être dangereux. Ils ont plus de calme dans leur finition, la possession. Je pense que Giroud montre qu’il est probablement même meilleur qu’avant. Il est très dangereux. Bien sûr Simon le connaît très bien, il peut nous en dire beaucoup sur Giroud et d’autres choses. J’espère que ce sera un avantage."

Giroud, qui est devenu le plus vieux buteur français en Coupe du monde, a affronté le Danemark à quatre reprises au cours de sa longue carrière internationale. Il avait marqué trois fois lors de ses deux premières confrontations en 2015 mais était resté muet lors du Mondial 2018, puis en septembre dernier lors du match en Ligue des nations (victoire danoise 2-0).

Si le Danemark se méfie de Giroud, c’est aussi le cas de la France envers le dernier demi-finaliste de l’Euro. "Cette équipe nous a fait beaucoup de misères, a déclaré Didier Deschamps ce vendredi. Il faut qu'on inverse cette tendance demain, sans parler de revanche. Le sélectionneur et les joueurs danois nous connaissent, on les connaît. Il y a eu une photographie en juin qui est différente de celle de septembre, et ce sera encore différent demain. La situation des deux équipes n'est pas forcément la même. Tout ce qu'il y a eu avant nous sert, mais aussi à l'équipe danoise."