France-Maroc: comment Platini vit le parcours des Bleus dans cette Coupe du monde

Invitée sur BFMTV pour évoquer la demi-finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc remportée mercredi par les Bleus (2-0), l'avocate Najwa El Haïté a raconté comment son client Michel Platini vivait le parcours de l'équipe de France. Loin des réseaux sociaux mais avec enthousiasme.

Il ne s'exprime pas mais n'en reste pas moins un supporter fidèle et attentif. C'est avec fierté et enthousiasme que Michel Platini suit l'épopée des Bleus dans cette Coupe du monde 2022 et leur qualification pour la finale, dimanche face à l'Argentine.

"Il ne communique pas mais il soutient à fond l'équipe de France"

"Il suit bien sûr de près les performances de l'équipe de France, explique sur BFMTV son avocate Najwa El Haïté, franco-marocaine. Il y a une fierté, il était très content hier. Il y a quelques jours, il m'a appelée, au moment où le Maroc était opposé au Portugal (en quart de finale ndlr). J'étais honorée qu'il m'appelle pour me dire 'l'équipe du Maroc a bien joué, bravo à eux'. Avant de venir ce matin, il m'a envoyé un message en me disant 'ils ont perdu mais ils ont bien joué, je les soutiendrai samedi face à la Croatie'."

"Il n'est pas sur les réseaux sociaux, il ne communique pas mais il est bien présent et soutient à fond l'équipe de France", poursuit Najwa El Haïté.

"On a vécu 15 années extraordinaires avec deux joueurs exceptionnels qui ont tout gagné, Ronaldo et Messi. Il est en pole position pour le futur. L'avenir est devant lui, il peut tout gagner. Il est le joueur qui devrait être la future grande star des années à venir", confiait le triple Ballon d'or sur RMC en mars dernier, à propos de Kylian Mbappé. Mbappé face à Messi, c'est justement le duel tant attendu de la finale du Mondial dimanche, entre la France et l'Argentine. Pour sceller le passage de témoin?