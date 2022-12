France-Maroc: "De tout coeur avec vous", la presse marocaine prête à écrire l’histoire

La presse marocaine, à l’image de la sélection nationale, ne nourrit aucun complexe à quelques heures de la demi-finale du Mondial face aux Bleus, mercredi (20h).

Ce mercredi matin, les principaux journaux marocains consacrent évidemment leur Une à la demi-finale historique des Lions de l'Atlas face aux Bleus (coup d'envoi à 20h), à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le journal Le Matin ne pouvait passer à côté de l'événement, et de ces "Lions de l’Atlas déterminés à honorer leur rendez-vous avec l’Histoire". Il évoque, en parallèle, le travail de l'Académie Mohamed VI, en partie responsable de ce succès, souligné la veille par le sélectionneur Walid Regragui.

Un rendez-vous avec l'histoire à honorer pour Le Matin © @Capture

La Une d'Aujourd'hui le Maroc joue la carte de la sobriété avec un message simple: "De tout coeur avec vous !", le tout illustré par une photo des joueurs célébrant la victoire, avec le trophée de la Coupe du Monde en arrière-plan. Le Maroc y croit plus que jamais.

La Une du quotidien Aujourd'hui fait dans la sobriété © @Capture

Le journal Al Bayane opte lui pour une citation de Walid Regragui en conférence de presse: "On veut gagner et aller en finale !' ; la combativité et l'esprit de groupe, clés de voûte pour dépasser la France". Sur tous les sites d'informations, la rencontre France-Maroc est évidemment en bonne place pour encourager la sélection nationale.

Al Bayane mise sur "la combativité et l'esprit de groupe" © @Capture

Le Maroc "a envie d’écrire l’histoire, de mettre l’Afrique sur le toit du monde", clamait le sélectionneur franco-marocain des Lions de l’Atlas Walid Regragui mardi en conférence de presse: "On est peut-être fou mais c’est bien d’être fou". Si la Coupe du monde des Marocains est d'ores et déjà une réussite en raison du caractère historique de leur performance, les coéquipiers du Parisien Achraf Hakimi ont encore faim.

"Mais si tu n'as pas faim en demi-finale de Coupe du monde... On est une équipe ambitieuse, on a faim, est-ce que ça va suffire? Ça peut, avec l'état d'esprit, c'est le plus important en football, l'état d'esprit, a expliqué Regragui. On a confiance, on a envie d'écrire l'histoire, de mettre l'Afrique sur toit du monde. On a peut-être eu le parcours le plus difficile, à chaque fois on nous a prédit l'élimination et on est encore là, avec nos valeurs. On va se battre demain pour aller plus loin."