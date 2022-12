France-Maroc: "La France m'a fait rêver en 2018", Regragui détruit le culte de la possession

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a longuement répondu aux critiques sur le jeu des Lions de l'Atlas qui se sont abattus sur son équipe tout au long de la compétition, ce mardi à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde face à la France (mercredi à 20h).

Le Maroc a écarté successivement de sa route la Belgique, l’Espagne et le Portugal pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, une première pour un pays africain, le tout sans encaisser de buts (un seul au Mondial, contre le Canada, un csc imputé à Nayef Aguerd).

>> France-Maroc J-1: les infos EN DIRECT

Un parcours prodigieux qui a valu aux Lions de l’Atlas un concert de louanges mérité, mais également des critiques sur le jeu proposé, trop restrictif aux yeux de certains observateurs, qui aimeraient que le Maroc tienne davantage le ballon.

"On va jouer comme on sait faire", a pourtant promis le sélectionneur Walid Regragui à la veille de l’affrontement qui attend ses joueurs face à la France, championne du monde en titre.

"Cette possession de balle, mais c’est extraordinaire comment ça vous fait rêver, a-t-il ironisé, un brin moqueur. 70% de possession et tu tires que deux fois (référence aux match de l’Espagne et du Portugal qui n'ont cadré que 4 tirs, avec plus de 70% de possession). Et les expected goals aussi, 'on aurait dû gagner, on avait 4% d'expected goals'. Nous on est là pour gagner, c’est tout."

Regragui: "La France m'a fait rêver"

Très critique à l’égard du culte des statistiques, le coach marocain a ironisé sur le sujet. "Arrêtons avec les statistiques, a-t-il supplié. Je vais demander à Gianni Infantino (ndlr, le président de la Fifa) qu’il rajoute des points au-delà de 60% de possession. On tient un truc là. On avait 0,01% de chances de gagner la Coupe du monde au début du Mondial. On est à 12% maintenant ? Al Hamdoulilah alors."

Pragmatique dans son approche, Walid Regragui a parfaitement identifié les forces de son équipe. S’il sait bien faire jouer son équipe en s’appuyant sur les arguments techniques dont il dispose avec ses joueurs, il ne se prive pas d’abandonner le ballon et de pratiquer le contre s’il estime qu’il s’agit de la tactique la plus appropriée.

Comme un certain Didier Deschamps - "le meilleur sélectionneur du monde" à ses yeux - Walid Regragui cultive cette faculté de s’adapter. "Il a compris comment il fallait faire, a-t-il salué en conférence de presse. La France m’a fait rêver en 2018 dans sa manière de jouer."