France-Maroc: le rappel à l'ordre de Deschamps auprès des Bleus

Didier Deschamps a mis en garde les joueurs de l'équipe de France contre tout excès de confiance avant la demi-finale du Mondial disputée ce mercredi face au Maroc (20h).

Un peu plus d'un an après le relâchement coupable contre la Suisse à l'Euro 2021, Didier Deschamps ne veut pas voir les joueurs de l'équipe de France lever le pied au Mondial 2022. Victorieux de l'Angleterre au tour précédent (2-1), les Bleus vont défier le Maroc ce mercredi en demi-finale au Qatar (dès 20h en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport). L'occasion d'un rappel à l'ordre de la part du sélectionneur tricolore.

L'adage "il vaut mieux prévenir que guérir" a sans doute traversé l'esprit de "DD" suite à la victoire face aux Three Lions après un quart de finale intense. Dans la foulée du match, le technicien a rappelé aux joueurs que rien n’était acquis.

>> Toutes les infos avant France-Maroc

Aucun joueur français n'a parlé de la potentielle petite finale

Auteurs de fabuleux exploits contre la Belgique, l'Espagne puis le Portugal lors du tournoi disputé dans le Golfe, les Lions de l'Atlas ne sont pas à prendre à la légère. Si Walid Regragui a estimé face à la presse qu'il espérait que les Bleus sous-estimeraient son équipe, ce n'est clairement pas le cas de Didier Deschamps.

Le sélectionneur français a insisté sur la qualité de cette équipe marocaine avant la demi-finale disputée au stade Al Bayt. Le fait qu'aucun joueur de l'équipe de France n'a parlé de la petite finale, qui se jouera samedi, n'a pas échappé au champion du monde 1998.

Le technicien a donc rappelé à ses hommes que c’était une éventualité s’ils baissaient leur garde face à la sélection africaine. Il ne faudrait pas se laisser gagner par un excès d'optimisme ambiant. Cependant les joueurs sont très conscients que le Maroc n'est pas en demi-finale par hasard.