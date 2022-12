France-Maroc: le fils de Bounou, la mascotte attendrissante des Lions de l'Atlas

Le fils de Yassine Bounou fait le show. Les moments de complicité du gardien des Lions de l’Atlas avec son fils a beaucoup amusé et attendri les internautes qui ont suivi l’épopée du Maroc dans cette Coupe du monde.

C’est l’autre atout du Maroc dans cette Coupe du monde, la capacité des joueurs de Walid Regragui à nous attendrir avec leurs familles, toutes présentes au Qatar durant la compétition. L’Angevin Sofiane Boufal a beaucoup fait pour cela en partageant ses joies successives avec sa maman, qu’il emmenait danser sur la pelouse pour fêter chaque victoire, mais l’invincible gardien Yassine Bounou a certainement remporté la palme de l’instant mignon avec son fils.

Une scène avec son père sur la pelouse après Maroc-Portugal

Leur complicité a régalé les internautes, comme lorsque le fiston a enfilé les gants de son papa, bien trop grands pour lui, et l’a imité lors d’un petit échange de passes improvisé à l’issue d’un match. La vidéo de Bounou tenant son fils dans les bras, cherchant à attraper le micro de la FIFA, a également beaucoup plu sur la toile. L’un des comptes de la Fifa a saisi l’occasion de s’emparer du sujet tant il faisait réagir. "Bounou a encaissé deux buts dans cette Coupe du monde (...) Le deuxième lors des célébrations de la qualification pour les demi-finales, avec son petit garçon."

Yassine Bounou n’a en réalité encaissé qu’un seul but dans cette compétition, un but contre son camp très malheureux de Nayef Aguerd. Hormis ce but encaissé face au Canada, le dernier rempart des Lions de l’Atlas, protégé par une défense de fer, a écoeuré tous les favoris de la compétition. Il sera l’un des plus gros atouts des joueurs de Walid Regragui, en quête d’un nouvel exploit ce mercredi soir, contre la France. La dernière place en finale de la Coupe du monde est en jeu.