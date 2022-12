Maroc-Espagne: les Marocains célèbrent le héros Bounou, imbattable aux tirs au but

Yassine Bounou a marqué les esprits ce mardi lors du huitième de finale remporté par le Maroc (0-0, 3 tab à 0) contre l’Espagne au Mondial 2022. Après plusieurs parades déterminantes pendant le match, le gardien des Lions de l’Atlas a stoppé deux tentatives adverses pendant la séance des tirs au but.

Deuxième séance de tirs au but et deuxième prestation hors-norme d’un gardien lors de cette Coupe du monde disputée au Qatar. Après le Croate Dominik Livakovic, auteur de trois parades face au Japon, c’est au tour de Yassine Bounou de s’illustrer ce mardi lors du huitième de finale entre le Maroc et l’Espagne.

Brillant tout au long de la rencontre, le gardien maghrébin a sorti le grand jeu pendant les tirs au but en repoussant les tentatives de Carlos Soler et de Sergio Busquets. Si les Marocains l’ont emporté face à la Roja (0-0, 3 tab à 0), c’est en grande partie grâce au portier de 31 ans.

Un match XXL de Bounou

Avant même de briller pendant les tirs au but, Yassine Bounou a écœuré un à un les attaquants espagnols. Certes, la Roja n’a cadré que six frappes sur ses 14 tirs mais à chaque fois, le gardien marocain s’est montré intraitable. Face à son pays d’adoption, il évolue en Liga depuis 2012, 'Bono' n’a pas fait dans le détail.

Que cela soit la lourde frappe de Dani Olmo peu avant l’heure de jeu ou encore un coup franc des Espagnols pendant le temps additionnel de la seconde période, le gardien du FC Séville n’a rien laissé passer. Sur la dernière occasion du match, au bout de la prolongation, c’est encore lui qui bien fermé l’angle au premier poteau pour forcer Pablo Sarabia à trop croiser sa frappe et à l’envoyer sur le poteau.

Des tirs au but de rêve pour l’homme du match

Et que dire de la performance de Yassine Bounou lors de la séance de tirs au but. En attendant le dernier moment pour plonger (du bon côté), le gardien marocain a poussé Pablo Sarabia à forcer son geste et à tirer sur le poteau.

Derrière, le portier des Lions de l’Atlas a encore bien senti le coup pour repousser le tir de Carlos Soler. Malgré le raté de son coéquipier Badr Benoun, Yassine Bounou est resté concentré pour mettre en échec Sergio Busquets et donner une balle de qualification à Achraf Hakimi.

Logiquement élu homme du match après la victoire du Maroc, Yassine Bounou l’a joué modeste face aux médias.

"Vous connaissez les penalties, c'est un petit peu d'intuition, un petit peu de chance On l’a emporté c’est le plus important. Chapeau à toute l’équipe. Ils ont fait le job c’est incroyable. Ce n’est pas facile de rester concentré 120 minutes face une l’équipe espagnole qui domine bien le ballon, qui a la possession, a estimé le héros du jour au micro de beIN Sports. C’est un moment…quand vous vivez des moments comme cela c’est difficile parfois de s’en rendre compte. On va essayer d’éviter l’entourage, de rester concentré sur soi-même, sur son job, sur sa récupération. Et puis affronter le prochain match avec cette envie, ce plaisir que l’on voit dans les yeux de tous les joueurs."

Ses coéquipiers, eux, ne s’y sont pas trompés et l’ont porté en triomphe après la victoire historique contre l’Espagne. En quarts de finale, les Lions de l’Atlas défieront le vainqueur du duel entre le Portugal et la Suisse. Une nouvelle fois, la sélection maghrébine aura besoin d’un immense Bounou pour rejoindre le dernier carré et ainsi devenir la première équipe africaine qualifiée pour les demi-finale d’une Coupe du monde.