France-Pologne: le compte de l’UEFA chauffe Szczesny après sa phrase sur Mbappé

Le compte Twitter français officiel de l’UEFA a réagi à la phrase de Wojciech Szczesny se présentant comme la solution pour contrer Kylian Mbappé, dimanche lors de France-Pologne (16h, huitième de finale de Coupe du monde), en diffusant le but marqué par le Français au Polonais il y a un mois.

L’équipe de France se passerait bien de ce genre de chambrage avant son huitième de finale de la Coupe du monde face à la Pologne, dimanche (16h). D’autant plus s’il émane de l'instance officielle et organisatrice du football européen. Le compte français officiel de l’UEFA a rebondi sur les déclarations Wojciech Szczesny à l’égard de Kylian Mbappé, mercredi après la défaite polonaise face à l’Argentine (2-0).

Le gardien de la Pologne se présente ainsi comme la solution pour contrer la star française. "Ils sont largement favoris, c’est l’une des meilleures équipes du monde, mais on fera de notre mieux pour essayer de passer ce tour, a-t-il déclaré en conférence de presse. La clé pour stopper Mbappé? Moi-même!"

Buteur il y a un mois contre Szczesny

Le compte de la confédération européenne s’en est amusé en reprenant sa phrase et en l’illustrant par un but marqué par… Mbappé contre Szczesny lors de la victoire du PSG sur le terrain de la Juventus (1-2), le 2 novembre dernier en Ligue des champions. A l’aller, l’attaquant français avait déjà marqué un doublé au Parc des Princes (2-1) mais Szczesny, blessé à la cheville, ne jouait pas et avait laissé sa place à Mattia Perin.

Pas sûr que le "troll" de l’UEFA fasse beaucoup rire Didier Deschamps, alors que Szczesny sera l’un des atouts de la Pologne face au Bleus. Il reste sur une performance magistrale face à l’Argentine (2-0) mercredi avec de nombreux arrêts, dont un penalty de Lionel Messi repoussé. Il s’est finalement incliné sur deux frappes d’Alexis Mac Allister (46e) et Julian Alvarez (67e).

Auteur de trois buts depuis le début du Mondial, Mbappé est bien décidé à compléter sa collection face à la Pologne après avoir dû se contenter d’une entrée en jeu à la 63e minute, mercredi face à la Tunisie (1-0).