Pologne: "La France est favorite", estime Lewandowski

Robert Lewandowski, star de la Pologne, s’attend à un gros défi face à la France en huitièmes de finale de la Coupe du monde, dimanche (16h). Mais le revers des Bleus contre la Tunisie lui donne espoir.

L’équipe de France affrontera donc la Pologne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, dimanche (16h). Une rencontre lors de laquelle ils seront favoris du point de vue de leurs adversaires. Notamment du plus prestigieux d’entre eux, Robert Lewansowski, attaquant du FC Barcelone, qui attend des progrès dans le jeu de son équipe tout en nourrissant un certain espoir après le revers des Bleus contre la Tunisie (1-0).

"On a vu avec leur match contre la Tunisie que tout était possible"

"La France est favorite, a-t-il lancé en zone mixte. Nous devons surtout vraiment nous améliorer si on souhaite leur poser des problèmes, et notamment proposer plus de choses en attaque. Ils ont une excellente équipe mais on a vu avec leur match contre la Tunisie que tout était possible."

Battus par l’Argentine (2-0) mercredi, les Polonais ont conservé leur deuxième place in extremis grâce à une meilleure différence de buts que le Mexique. Ils veulent désormais jouer leur va-tout contre les tenants du titre. "C'est un gros challenge pour nous, insiste l’ancienne star du Bayern Munich. On sait quel genre de joueurs ils ont, mais on doit en profiter, essayer de faire de notre mieux, se battre. On sait que la France est championne du monde en titre, et qu'ils peuvent peut-être en gagner un autre. Donc pour nous, ce sera un gros challenge. On devra jouer mieux qu'aujourd'hui."

Meilleur buteur de l’histoire de la Pologne (77 buts en 136 sélections), Lewandowski a débloqué son compteur en Coupe du monde lors de la victoire face à l’Arabie saoudite (2-0). Mercredi, il s’est contenté d’un rôle bien plus restrictif face à l’Argentine. "Aujourd'hui, j'étais le premier défenseur, a-t-il confié. Mais quand tu joues pour la sélection polonaise, tu ne peux pas attendre à ce que l'équipe crée des occasions de but pour toi, on doit travailler en tant qu'équipe. Pour moi, c'est un gros challenge d'assurer le travail défensif pour l'équipe. Mais à l'arrivée, on peut être heureux. Parce que l'Argentine, même si elle a perdu son premier match, va jouer de mieux en mieux, et après la phase de groupes, elle fait toujours partie des favoris pour la victoire finale."