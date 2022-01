Italie: Balotelli devrait faire son retour en équipe nationale, trois ans après

Trois ans après son dernier match avec la sélection italienne, Mario Balotelli s’apprêterait à retrouver la Nazionale. Selon Sky Italia, le buteur participera au stage prévu à la fin du mois de janvier.

Voilà un come back assez inattendu qui est en train de se préparer. Plus convoqué avec la sélection italienne depuis environ trois ans et un dernier match contre la Pologne en septembre 2018, Mario Balotelli (31 ans) pourrait bientôt faire son grand retour avec la Nazionale.

Selon Sky Italia, le sélectionneur Roberto Mancini a décidé de le convoquer pour le stage qui aura lieu à la fin du mois de janvier, destiné à préparer les barrages pour la Coupe du monde 2022, prévus pour le mois de mars. Les coéquipiers de Marco Verratti seront opposés à la Macédoine du Nord dans un premier temps (le 24 mars). Avec cette marque de confiance, Balotelli tient sa chance d'aider son pays à participer au Mondial au Qatar.

Une expérience en Turquie convaincante

Arrivé l’été dernier à Adana Demirspor en Turquie après un passage mitigé à Monza, Balotelli retrouve des couleurs. Depuis le début de la saison, l’Italien compte sept buts et deux passes décisives en championnat. Des bonnes performances permettant à son club d’espérer accrocher une sixième place au classement. Avec actuellement deux points de retard sur le quatrième Besiktas, Adana peut espérer accrocher une place qualificative pour une Coupe d’Europe.

Après des dernières années compliquées, l’Italien semble renaître de ses cendres. Il y a quelques semaines sur la chaîne Twitch Ocw Sport, le joueur confiait que Mancini ne lui a jamais fermé la porte à un retour en sélection: "Mancini ne m’a pas appelé parce qu’il connaît mon potentiel et que je ne suis pas encore au niveau (…) Il m’a dit ce qu’il attendait de moi pour que je puisse revenir en sélection." Fort de ses échecs passés, l’ancien Milanais a mis les bouchées doubles pour effectuer un retour inespéré avec la Squadra Azzura.