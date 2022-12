Japon-Espagne: le but polémique des Japonais qui scandalise l'Espagne... et l'Allemagne

Dans un match décisif dans la course aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, le Japon, opposé à l’Espagne, a pris l’avantage grâce à un but d’Ao Tanaka. Le ballon semblait avoir clairement franchi la ligne de but sur le centre Kaoru Mitoma. La VAR en a décidé autrement.

Encore une polémique. Si la 3eme journée du groupe E de la Coupe du monde au Qatar a tenu toutes ses promesses ce jeudi soir, offrant un spectacle et un suspense de folie, difficile d’occulter le deuxième but du Japon face à l’Espagne. Alors que les deux équipes étaient à égalité, Ritsu Doan répondant à Alvaro Morata, les nippons ont pris l’avantage sur un but polémique inscrit à la 51e minute.

Le but polémique du Japon © BeIN Sports

Le ballon semble avoir franchi la ligne de but

Sur un centre venu de la droite, Kaoru Mitoma, au 2eme poteau, s’arrache pour remettre le ballon dans la surface. Son centre trouve Ao Tanaka qui pousse le ballon au fond des filets (51e). Lorsque le VAR est sollicité, on pense d’abord à une position de hors-jeu. Mais il n’en est rien au vu du ralenti. Le ballon, en revanche, semble avoir franchi la ligne de but avant le centre de Mitoma (voir capture d'écran ci-dessus). Sauf qu’à la surprise générale, le VAR valide le but. Les Japonais peuvent exploser de joie. Mais ce but n'a pas fini de faire parler.