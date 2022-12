La Coupe du monde 2022, l'édition la plus prolifique de l'histoire avec un record battu sur le fil

Grâce à la finale ce dimanche entre la France et l'Argentine (3-3, 4-2 tab), la Coupe du monde 2022 a battu le record du nombre de buts dans une édition. La marque devrait néanmoins tomber dès 2026, avec un tournoi prévu à 48 équipes.

Une édition prolifique. Ce dimanche, la Coupe du monde au Qatar s'est achevée par un finale totalement dingue entre l'Argentine et la France (3-3, 4-2 tab). En inscrivant le dernier but de la partie, Kylian Mbappé a permis à cette édition 2022 de signer un record.

Au total, 172 buts ont été marqués lors des 64 matchs de la compétition. C'est un de plus qu'en 1998 et 2014, qui se partageaient le record. Auteur d'un triplé lors de cette finale, Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur cette année avec huit réalisations, devançant Lionel Messi (7) et Olivier Giroud (4).

Le record devrait tomber dès 2026, avec une édition à 48 pays

Pour rappel, l'édition 1998 était la première à 32 équipes. Entre 1982 et 1994, 24 équipes participaient au Mondial, pour 52 rencontres au total. En 1978, année de la première victoire de l'Argentine, seules 16 nations disputaient la Coupe du monde, pour 38 rencontres au total.

Dans un peu moins de quatre ans, en 2026, le record devrait aussi être battu puisque ce sont 48 équipes qui sont attendues. Le format n'est néanmoins pas encore totalement défini. Avant la finale entre la France et l'Argentine, Gianni Infantino, le président de la FIFA, indiquait que le format de la phase de poules serait peut-être revu. Les 16 groupes de 3 pourraient se transformer en 12 poules de 4, ce qui augmenterait aussi mécaniquement le nombre de matchs (104 contre 80).

En attendant, le président de la FIFA a grandement apprécié le spectacle au Qatar. "C'est la plus belle Coupe du monde de l'histoire mais aussi la plus belle finale de l'histoire", s'est enflammé le dirigeant. L'instance qu'il dirige doit trancher ces prochains mois sur le format des futures Coupes du monde.