France-Argentine: la fierté de Messi, qui en a "rêvé tellement de fois"

Dans un message sur Instagram, Lionel Messi a partagé sa joie après la victoire de l'Argentine (3-3, 4-2 tab) ce dimanche en finale de Coupe du monde face à l'équipe de France. Le capitaine de l'Albiceleste n'arrive "toujours pas à y croire".

Des millions d'Argentins rêvaient de cette image. Ce dimanche, à 35 ans, Lionel Messi a soulevé la Coupe du monde, la troisième de l'histoire de son pays qui attendait un sacre depuis 1986. Dans un message sur Instagram, le capitaine de l'Albiceleste a exprimé ses premières sensations après la folle victoire face à la France (3-3, 4-2 tab).

"Je n'arrive toujours pas à y croire"

"J'en ai rêvé tellement de fois, je le voulais tellement que je n'arrive toujours pas à y croire, a commenté Lionel Messi. Un grand merci à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous avons montré une fois de plus que les Argentins, lorsqu'ils se battent ensemble et sont unis, sont capables de réaliser tout ce qu'ils veulent."

Désigné meilleur joueur du tournoi, Lionel Messi a marqué à deux reprises lors de cette finale pour porter son total à sept réalisations. "Le mérite revient à ce groupe, qui est au-dessus des individualités, c'est la force de nous tous qui luttons pour le même rêve qui était aussi le rêve de tous les Argentins, a réagi Messi. Nous l'avons fait !!! Allez l'Argentine, on se voit bientôt!"

S'il aurait pu se retirer après avoir atteint le firmament de son sport, Lionel Messi compte encore prolonger le plaisir. "Je voulais terminer ma carrière avec ça, je ne peux rien demander de plus, a déclaré la 'Pulga' à la télévision argentine. J'ai pu gagner la Copa America, la Coupe du monde... J'ai été gâté jusqu'à la fin. Mais d'un autre côté j'aime le football, j'aime ce que je fais. Je prends du plaisir à être en sélection, avec le groupe, et je veux continuer à vivre quelques matchs de plus en étant champion du monde".