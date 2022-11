La demande de la Fédération argentine aux clubs de Premier League avant la Coupe du monde

Selon le Daily Mail, la Fédération argentine a demandé à au moins un club de libérer un joueur avant la dernière journée de Premier League prévue en amont de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le club concerné a refusé, n'ayant aucune obligation d'accéder à la requête.

La Coupe du monde est déjà dans toutes les têtes. L'édition 2022, organisée au Qatar, débutera dans moins de trois semaines désormais (du 20 novembre au 18 décembre) et les joueurs craignent forcément de se blesser. Outre cet aspect, les sélectionneurs souhaitent eux avoir le plus de temps possible pour pouvoir préparer l'échéance avec leur groupe. Selon le Daily Mail, la Fédération argentine a déjà contacté un club de Premier League pour libérer un joueur avant le dernier match prévu avant la coupure imposée par le Mondial.

Pas l'obligation de libérer les joueurs

La demande a d'ores et déjà été rejetée et la Fédération argentine est déjà prévenue que les autres clubs prendront la même décision, n'ayant pas l'obligation de libérer les joueurs avant le 14 novembre. L'Albiceleste a un match amical au programme le 16 novembre face aux Emirats Arabes Unis, soit trois jours après la 16e journée de Premier League.

Plusieurs joueurs évoluant dans le championnat anglais sont potentiellement cocnernés par cette Coupe du monde à l'image de Lisandro Martinez du côté de Manchester United ou Cristian Romero à Tottenham. Sélectionneur de l'Argentine, Lionel Scaloni n'a pas encore dévoilé sa liste pour la compétition mais a jusqu'au 13 novembre pour le faire.

Le premier match de l'Argentine lors de la Coupe du monde aura lieu le 22 novembre avec une rencontre face à l'Arabie Saoudite. Lionel Messi et ses coéquipiers devront ensuite jouer face au Mexique le 26 et la Pologne le 30. Il y a quatre ans, l'Argentine avait connu la défaite face à la France lors des huitièmes de finale. L'affiche pourrait à nouveau se tenir au même stade quatre ans plus tard en fonction du classement des deux nations.