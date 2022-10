Manchester United: quand Ronaldo snobe volontairement Neville

Juste avant la rencontre de Premier League entre Manchester United et West Ham ce dimanche (1-0), Cristiano Ronaldo est allé saluer les consultants de Sky Sports sur la pelouse. Sauf que le Portugais a volontairement snobé Gary Neville, particulièrement critique à son égard ces derniers temps.

Jamie Carragher doit désormais se sentir moins seul. Un peu plus de deux mois après avoir volontairement snobé l’ancien défenseur central de Liverpool, Cristiano Ronaldo a récidivé ce dimanche juste avant la rencontre de Premier League contre West Ham (1–0). Sauf que, cette fois, c’est une ancienne gloire de Manchester United qu’il a snobée.

Avant le coup d’envoi, le quintuple Ballon d’or décide d’aller saluer les consultants de Sky Sports sur la pelouse d’Old Trafford. Après une accolade chaleureuse avec Louis Saha, son coéquipier sous le maillot des Red Devils entre 2004 et 2008, CR7 salue également Jamie Redknapp (ex-Liverpool). Derrière, Gary Neville attend toujours.

Neville: "L’équipe est meilleure sans lui"

L’ancien défenseur de Manchester United paye vraisemblablement ses récentes critiques contre Ronaldo, avec qui il a joué entre 2003 et 2011. Il y a quelques jours, après le coup de sang du Portugais contre Tottenham, Neville s’était en effet payé son ancien coéquipier.

"L’équipe est meilleure sans lui et Erik ten Hag le sait, avait lâché l’Anglais. Je pense que la seule chose que le club et Cristiano peuvent faire c’est de se réunir au cours de la semaine prochaine et de mettre fin à cette relation. Je pense qu’il faut passer à autre chose. Cristiano a joué des centaines de matchs au cours des dix dernières années et des joueurs ont dû s'asseoir sur le banc et le regarder. Maintenant, c'est son tour", avait-il ajouté, dans un débat très tendu avec Roy Keane. Ce qui n’a visiblement pas du tout plu à Cristiano Ronaldo.