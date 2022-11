PSG: Messi n'a pas demandé à se reposer contre Auxerre, dernier match avant la Coupe du monde

Lionel Messi réalise un gros début de saison avec le Paris Saint-Germain et ne semble pas vouloir s'économiser. Selon les informations de RMC Sport, l'attaquant de 35 ans n'a pas demandé à être laissé au repos pour la réception d'Auxerre, le 13 novembre, lors de la 15e journée de Ligue 1 à quelques jours du début de la Coupe du monde au Qatar.

Les détracteurs du PSG se complaisent à dire que Neymar et Lionel Messi ne parviendront pas à tenir leur rythme actuel après la Coupe du monde au Qatar. L'avenir leur donnera peut-être raison mais pour le moment le Brésilien et l'Argentin affichent une forme étincelante. Auteur d'un gros début de saison avec 12 buts et 13 passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues, Lionel Messi compte bien poursuivre sur cette belle lancée avant de s'envoler vers Doha avec l'Albiceleste.

Selon les informations de RMC Sport, l'attaquant de 35 ans n’a pas demandé à ne pas jouer le dernier match de L1 avant la trêve contre Auxerre, le 13 novembre, lors de la 15e journée de Ligue 1.

Galtier pourrait le laisser au repos contre l'AJA

En attendant l'échéance de la Coupe du monde au Qatar, le numéro 10 de l’Albiceleste veut continuer à briller sous le maillot du club de la capitale. Il lui reste trois matchs pour le faire, un en Ligue des champions contre la Juventus (dès 21h ce mercredi sur RMC Sport 1) puis deux en championnat face à Lorient et Auxerre.

Malgré l’existence de rumeurs à ce sujet, l’attaquant de 35 ans n’a donc pas demandé à ne pas jouer le dernier match de L1 avant la trêve internationale contre Auxerre. Cependant, Christophe Galtier pourrait décider de le faire souffler face aux Bourguignons. Lionel Messi contrairement à Kylian Mbappé et Neymar, n’a jamais commencé un match de Ligue 1 sur le banc cette saison.