Le Brésil et l’Argentine refusent de participer à une Coupe du monde tous les deux ans

Le conseil d'administration de la Conmebol a rejeté mardi la proposition de la Fifa d'organiser une Coupe du monde tous les deux ans qui "tourne le dos à près de 100 ans de tradition du football mondial".

"Il n'y a pas de raison, d'avantage ou de justification pour le changement promu par la Fifa" d'organiser la Coupe du monde tous les deux ans au lieu de tous les quatre ans", a déclaré dans un communiqué l'instance du football en Amérique du sud, Conmebol, à l'issue de sa réunion mensuelle où la question était à l'ordre du jour. "Les 10 pays qui composent la Conmebol ratifient qu'ils ne participeront pas à une Coupe du monde organisée tous les deux ans", indique le texte. Nations majeures du football, le Brésil et l’Argentine refusent ainsi de participer à une Coupe du monde tous les deux ans.

La Conmebol estime que le projet de la Fifa "tourne le dos à près de 100 ans de tradition du football mondial, ignorant l'histoire de l'un des événements sportifs les plus importants de la planète". Elle soutient la Coupe du monde actuellement en vigueur, avec ses échéances et ses systèmes de qualification, "parce qu'elle s'est avérée être un modèle réussi, basé sur l'excellence sportive et qui récompense l'effort, le talent et le travail planifié".

Un sommet le 20 décembre de la Fifa sur le Mondial biennal

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a effectué il y a dix jours une tournée en Amérique du sud pour prêcher en faveur du Mondial biennal. Apparemment sans succès. La Fédération internationale de football va tenir un sommet le 20 décembre, avec ses 211 fédérations nationales membres, espérant un consensus pour instaurer le tournoi messieurs tous les deux ans.

Mais le projet, porté par Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial à la Fifa, pourrait bien ne jamais voir le jour, devant le refus de plusieurs championnats, joueurs et groupes de supporters.