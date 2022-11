Le carotteur, le connaisseur dernier de sa Ligue, le "Benoit Paire"… Quel joueur de Mon Petit Prono êtes-vous?

Avec 1,6 million de joueurs, l’éventail des profils est évidemment bien large. Pourtant, chaque Ligue Mon Petit Prono qui se respecte répond à une structure quasi-immuable, avec un premier, un dernier, et quelques figures incontournables. Attention, toute ressemblance avec des faits réels n’aurait rien de fortuite.

Le carotteur

Après une Coupe du monde 2018 médiocre et un Euro 2021 encore pire sur Mon Petit Prono, le carotteur a admis qu’il était un pronostiqueur somme toute lamentable, et a opté pour une technique qui fait gagner du temps… et des points. Toujours le même score, idéalement un match nul 1-1. Ça ne tombe pas souvent, mais quand ça tombe, c’est 30 ou 60 points à chaque fois. Pour peu que le bonus Coca-Cola ait été mis au bon moment, ça vous place l’animal dans le top 5 de toutes les Ligues.

▪ Taux de plaisir: 1/10 ou 10/10 selon le degré de cynisme de l’individu

▪ Karma: 1,5/10

▪ Chance de bien figurer dans une Ligue: 7/10

▪ Phrase fétiche: "Ouais mais je suis devant toi"

"Allez, je vais tenter un petit 1-1 sur celui-là" © MPP

L’escroc

C’est la version machiavélique du carotteur, en un peu plus bûcheur. Lui prend le temps à chaque match de regarder les trois cotes, et grâce à des connaissances mathématiques solides, il parvient à tous les coups à identifier la plus grande. À partir de là, il n’a plus qu’à trancher entre 1-0 ou 2-1 (voire 1-1 ou 2-2 si la cote du nul est supérieure aux deux autres), et à croiser les doigts.

▪ Taux de plaisir: 5/10

▪ Karma: 2/10

▪ Chance de bien figurer dans la Ligue: 5/10

▪ Phrase fétiche: "En vrai je le sentais bien"

(A noter qu’il existe la version tendre de l’escroc, qui a joué la surprise à tous les coups sauf sur Argentine-Arabie Saoudite et Allemagne-Japon. + 3 points de karma pour lui, mais -700 points au classement)

1000 points en 9 résultats trouvés © MPP

Le "perdu pour perdu"

Lui c’est notre champion, un modèle du genre. Il a commencé son Mondial pétri de bonne volonté. Jouant avec conviction, souvent les favoris, mais capable de tenter des coups de temps à autre au feeling… sans en mettre une dedans. Avec rapidement ce vilain arrière-goût de chat noir, qui va le faire basculer après 8 jours de compétition dans le "ça ne sert à rien de jouer pour 17 points, je dois me refaire". Pas de bol, ce revirement stratégique tombe au moment où les grosses nations n’ont plus le droit à l’erreur, et les surprises se font de plus en plus en rares.

▪ Taux de plaisir: -5/10

▪ Karma: 9/10

▪ Chance de bien figurer dans la Ligue: 0/10

▪ Phrase fétiche : "C’est bon ça me saoule"

Profession : journaliste sportif © MPP

Le Benoit Paire

Un autre style, mais pas moins agaçant. Il parie comme vous et moi. Raisonnablement, avec un taux de réussite moyen. MAIS IL TROUVE LE BON SCORE PRESQUE À CHAQUE FOIS. Sérieusement, c’est quoi ce ratio de bon résultat/bon score qui s’approche des 50%. Du coup, avec un maigre 12/32, il se retrouve devant le bon élève et son solide '18/32 mais pas un foutu tout-pile'. Arrêtons tout de suite le coup de l’apprenti médium, là, c’est vraiment de la ch************te.

▪ Taux de plaisir : 9/10

▪ Karma : 5,5/10

▪ Chance de bien figurer dans la Ligue : 6,5/10

▪ Phrase fétiche : "Et ouiiii l’Iran qui revient à 6-2, c’est ce que j’avais mis". Variante: "A 0-0 à la 60e, j’ai vraiment cru que mon 3-2 pour le Portugal n’allait pas passer."

Le génie du foot

Il peut vous citer les 20 derniers Ballons d’or, le meilleur passeur de Bundesliga, la compo de Sochaux-Nice en Coupe de France 2010, et il a déjà remporté la Ligue des champions trois fois avec Brest à Football Manager. Mais… qu’est-ce qu’il est nul en pronos. Jamais très loin sur le fond, mais toujours à côté de la plaque sur la forme. Les buts tardifs ne tournent jamais dans le bon sens pour lui, sans doute parce qu'il s'y connaît un petit peu trop. Il finira par faire de son très mauvais classement la preuve que lui est un vrai expert, pas comme les nuls qui sont devant lui en jouant au pif.

▪ Taux de plaisir: MPP a ruiné son Mondial

▪ Karma: 8/10

▪ Chance de bien figurer dans la Ligue: 0,5/10

▪ Phrase fétiche: "Ce jeu est nul"

Il a mal à son football © MPP

Le 'Sylvie de la Compta'

Celui-là, on ne vous le présente pas.

▪ Taux de plaisir: 3/10

▪ Karma: 10/10

▪ Chance de bien figurer dans la Ligue: 10/10

▪ Phrase fétiche: "Ils sont forts le Brésil ?"

Sur le même sujet Coupe du monde 2022 : Les secrets du mec qui trouve tous les bons résultats à Mon Petit Prono

(Promis à l’occasion on vérifiera quand même la moyenne de points de tous les services de comptabilité de France, si le nombre de Sylvie dans les services comptabilité est effectivement conséquent, et s’il existe une vraie corrélation entre la comptabilité et l’absence de connaissance footballistique. Faudrait pas tomber dans le stéréotype non plus.)