Le président du Bayern tacle la Coupe du monde tous les deux ans

Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, a pris position ce jeudi contre l’organisation d’un Mondial tous les deux ans. "Cela n’a aucun sens", estime le dirigeant allemand.

Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, s'est déclaré ce jeudi opposé à l'organisation d'une Coupe du monde de football tous les deux ans, comme le propose la Fifa. "Les joueurs, les entraîneurs, tous ceux qui exercent des responsabilités dans les clubs se plaignent des trop nombreux matchs et maintenant le rythme des Coupes du monde devrait être augmenté? Cela n'a aucun sens", a affirmé le dirigeant allemand au magazine allemand Kicker. "Nous devons penser à la santé des joueur", a-t-il ajouté.

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a appelé la veille à trouver un consensus sur la question de l'organisation d'une Coupe du monde biennale, en annonçant la convocation d'un sommet en décembre sur la question. La Fédération du football allemande s'est elle aussi opposée à une telle éventualité et, selon Hainer, la Fifa ne devrait pas modifier le calendrier actuel avec une Coupe du monde tous les quatre ans.

"Ne jamais sacrifier le football sur l’autel des intérêts financiers"

"Ce calendrier a fait ses preuves depuis de nombreuses décennies. La Coupe du monde est l'un des plus importants évènements mondiaux et non sans raison", a souligné le président du Bayern, craignant que la proposition de la Fifa ne "conduise à la sursaturation et porte ainsi tort au football à long terme", ainsi qu'aux compétitions féminines.

"Bien entendu cette idée vise aussi à générer des revenus supplémentaires et l'argent joue un rôle important dans le sport professionnel. Mais il ne faut jamais sacrifier le football sur l'autel des intérêts financiers", a conclu Hainer.