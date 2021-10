Bayern: Nagelsmann absent face à Benfica car positif au coronavirus malgré le vaccin

Le Bayern Munich a annoncé le contrôle positif au coronavirus de son entraîneur Julian Nagelsmann, pourtant pleinement vacciné. Il n’avait pas pris place sur le banc de touche, mercredi lors de la victoire de son équipe sur le terrain de Benfica (4-0).

Julian Nagelsmann (34 ans) a vécu de plus loin que d’habitude la large victoire du Bayern Munich sur le terrain de Benfica (0-4), mercredi en Ligue des champions. Le club avait annoncé son absence du banc de touche en raison "d’une infection pseudo-grippale". Il a donné plus de précision, ce jeudi, en indiquant que le jeune technicien avait contracté le coronavirus, malgré un schéma vaccinal complet.

Retour à Munich isolé des joueurs, dans un avion médical

"Il rentrera à Munich séparément de l'équipe dans un avion médical et s'y isolera", précise le géant bavarois dans un message sur Twitter. Selon Bild, l’ancien entraîneur de Leipzig, affaibli, aurait fait un malaise mercredi. En son absence, les adjoints Dino Toppmöller et Xaver Zembrod ont assuré l’intérim.

"Je l'ai vu hier (mardi) à l'hôtel et on m'a juste dit avant le match qu'il ne pourrait pas être sur le banc, a confié Toppmöller en conférence de presse d’après-match. Le match avait déjà été préparé sous ses ordres et à la mi-temps nous avons corrigé ce qu'il y avait à corriger. En seconde période, j'ai été en contact avec lui, il a été à l'origine des changements. Je crois que je l'ai bien remplacé et je suis content de la victoire."

Il devrait encore prendre temporairement le rôle de numéro 1 pour les prochains matchs du Bayern après l’annonce de la nouvelle. Les coéquipiers de Kingsley Coman et Benjamin Pavard, leaders de la Bundesliga, reçoivent Hoffenheim, samedi (15h30, 9e journée de Bundesliga).