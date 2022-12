Maroc: Amrabat s'excuse auprès de Gavi pour une photo de mauvais goût sur Instagram

Dans les colonnes de Marca, Sofyan Amrabat s'excuse d'avoir relayé un photomontage de mauvais goût sur Gavi après la victoire du Maroc contre l'Espagne à la Coupe du monde 2022.

Après l'exploit du Maroc contre l'Espagne en huitièmes de finale du Mondial 2022 au Qatar (0-0 puis 3-0 aux tirs au but), une story sur le compte Instagram de Sofyan Amrabat avait choqué. Il s'agissait d'un photomontage provenant d'un autre compte et montrant le milieu de terrain marocain sabre à la main avec le corps de Gavi sur ses épaules. Une semaine plus tard, l'intéressé présente ses excuses.

Un partage imprudent

"Si quelqu'un a été contrarié, je m'excuse de la manière la plus sincère", confie Sofyan Amrabat dans une interview dévoilée mercredi par Marca. "Je veux m'expliquer sur ce point. Je gère mon compte Instagram, mais il y a une autre personne qui le gère aussi pour moi, précise-t-il. La personne qui a partagée cette image l'a vue comme une blague. J'ai beaucoup de respect pour les Espagnols et quand j'ai appris que les gens étaient mécontents, je l'ai immédiatement supprimé. Si quelqu'un a été contrarié, je m'excuse de la manière la plus sincère".

Sofyan Amrabat est d'autant plus désolé qu'il apprécie Gavi. Lorsqu'il lui est demandé de parler de ses inspirations au poste de milieu de terrain, il répond dans un premier temps: "Pedri, Gavi... ce sont des joueurs très talentueux". Avant d'ajouter: "J'aimais les légendes comme Iniesta, par exemple. J'ai aussi beaucoup regardé Zidane et Xavi Hernandez comme des joueurs intelligents. Je les ai beaucoup regardés. Leur mouvement entre les lignes était d'un autre niveau. Ils ont remporté tous les titres auxquels un joueur aspire".