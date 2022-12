Maroc-Espagne: la Roja dans l'histoire des pires tirs au but à la Coupe du monde, malgré les consignes de Luis Enrique

L’Espagne a été éliminée en 8e de finale de la Coupe du monde 2022 par le Maroc au terme d’une séance de tirs au but où elle n’est pas parvenue à faire trembler les filets (0-0, 3 tab à 0). Une défaillance particulièrement rare dans l’histoire du Mondial.

Pour la troisième Coupe du monde consécutive, l’aventure de l’Espagne s’arrête avant les quarts de finale. Ce mardi, la Roja a été éliminée par le Maroc en quart de finale du Mondial qatari au terme d’une séance de tirs au but où elle n’est pas parvenue à faire trembler les filets de l’infranchissable Yassine Bounou (0-0, 3 tab à 0).

Alors que Pablo Sarabia avait envoyé sa première tentative sur le poteau, le gardien des Lions de l’Atlas a ensuite écarté les tentatives de Carlos Soler et de Sergio Busquets. C’est finalement Achraf Hakimi qui a crucifié les Espagnols d’une subtile panenka.

Seule la Suisse a réalisé une telle séance dans l'histoire du Mondial

Avec ce zéro pointé, la Roja entre tristement dans l’histoire du Mondial. L'Espagne n’est que la seconde équipe à ne réussir aucun de ses tirs au but dans une séance en Coupe du Monde après la Suisse contre l’Ukraine en 8e de finale du Mondial allemand en 2006 (0-3 également). La sélecton ibérique est également la première à perdre quatre séances de tirs au but dans l'histoire du tournoi.

Pourtant, Luis Enrique avait donné une consigne claire avant d’arriver au Qatar. "Ils devaient arriver avec au moins 1.000 pénaltys tirés avec leurs clubs. Il y aura sûrement un match à élimination directe où on devra passer par une séance de tirs au but, a confié le sélectionneur espagnol en conférence de presse ce lundi. Ce n'est pas une loterie. C'est un moment de très haute tension, où tu dois garder tes nerfs, tenir bon face à la pression. Et le ballon, tu le frapperas mieux si tu t'es entraîné."

Malheureusement pour lui, les prérogatives du technicien espagnol n’auront pas suffi à éviter l’élimination des champions du monde 2010. Même si l'ancien coach du Barça a préféré endosser la responsabilité de cet échec. "La responsabilité m'incombe car j'ai choisi les trois premiers tireurs, ceux que je considérais comme des spécialistes, ils ont décidé du reste, a indiqué Luis Enrique à l'issue de la rencontre. Mais nous n'avons même pas atteint le quatrième."