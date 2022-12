Maroc-Espagne: pourquoi la police anti-émeute a été déployée avant le match

La présence trop importante de supporters marocains sans billet a contraint l'organisation à réagir pour éviter un problème plus important mardi au Qatar, en marge du huitième de finale de la Coupe du monde entre le Maroc et l'Espagne.

Scène assez rare mardi autour de cette Coupe du Monde 2022. Ce n'est pas une surprise, la présence policière est très visible depuis le début du Mondial dans les rues de Doha. Mardi, juste avant le huitième de finale entre le Maroc et l'Espagne, la police anti-émeute a été déployée par les autorités du Qatar autour de l'enceinte.

La situation s'est aplanie après le coup d'envoi

La raison? Des fans étaient présents sans billet autour du stade de l'Education City d'Al Rayyan. Des séquences de plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux montrent des supporters des deux équipes (avec des drapeaux marocain et espagnol) sur un chemin très étroit entre deux clôtures, sans possibilité de sortir, entourés par des policiers. Des forces de l'ordre avec casques, boucliers et chiens sont visibles sur certaines images. Une scène assez chaotique qui a impliqué des échanges verbaux entre les policiers et les supporters pour connaître la marche à suivre.

Selon nos informations, pour éviter un problème plus important, il y avait un contrôle de sécurité supplémentaire autour du stade. L'organisation s'attendait à ce que des supporters tentent d'entrer dans le stade sans billet ou avec des billets frauduleux. Les fans devaient montrer leur billet pour avoir l'autorisation de poursuivre le chemin du métro jusqu'au stade.

Encore une fois, le stade a affiché plusieurs places vides alors que la FIFA parle d'un guichet fermé. L'organisation assure qu'il n'y a pas eu de blessé lors de ce moment de flottement en marge de la rencontre. Après le début de la rencontre, la situation s'est rapidement calmée autour de l'enceinte. Les supporters présents ont regardé leur rencontre sur des téléphones portables.

Un exemple de notification reçue mardi, dans la journée © @RMCSport

Des notifications sont arrivées dans la même journée sur les téléphones portables des supporters qui disposent de l'application Hayya. Cette notification demandait aux supporters de ne pas se rendre aux abords des stades sans billet. Une rumeur, très présente chez les supporters marocains depuis quelques jours, assure que des places ont été données lors des premiers matchs après le coup d'envoi. Ce qui a entraîné cette présence importante de supporters devant l'enceinte hier soir.