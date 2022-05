Maroc: la Fédération dément le licenciement de Halihodzic

La Fédération marocaine a publié un communiqué lundi pour démentir un licenciement de Vahid Halilhodzic dont l’avenir au poste de sélectionneur reste flou.

Vahid Halilhodzic est officiellement toujours sélectionneur du Maroc. La Fédération marocaine de football (FRMF) a publié un communiqué lundi pour démentir les informations évoquant un licenciement du Bosnien.

"En réponse aux informations relayées lundi 2 mai 2022 par quelques sites électroniques au sujet du ‘limogeage par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) du sélectionneur national M.Vahid Halilhodzic’ et dans le but d’éclaircir l’opinion publique, la FRMF précise qu’aucune réunion n’a été tenue à ce jour entre le président de la FRMF et le sélectionneur national qui est toujours en congé à l’étranger, assure le texte. M.Halilhodzic sera de retour au complexe Mohammed VI de Football au cours de cette semaine comme annoncé précédemment."

Déjà viré deux fois avant un Mondial

Le message reste tout de même flou sur l’avenir de l’ancien technicien de Lille, Rennes et du PSG. Ce dernier est sur la sellette malgré la qualification des Lions de l’Atlas pour la prochaine Coupe du monde 2022, en mars dernier. Le sélectionneur est très critiqué par de nombreux supporters qui lui reprochent notamment de ne pas retenir les stars Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui. Le site d’informations sportives "Les Lions de l’Atlas" affirmait lundi que le président de la Fédération marocaine, Fouzi Lekjaa, avait fait le choix de se séparer du sélectionneur, nommé sur le banc en 2019. Le nom du Portugais André Villas-Boas était même cité comme potentiel successeur.

Vahid Halilhodzic est devenu le premier sélectionneur de l’histoire à qualifier quatre équipes différentes pour une Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire en 2010, l’Algérie en 2014, le Japon en 2018 et le Maroc en 2022. Mais l’ancien joueur du FC Nantes n’a pu participer qu’à une seule édition (en 2014 avec l’Algérie) puisqu’il avait démis de ses fonctions par la Côte d’Ivoire, puis le Japon quelques mois seulement avant le début de la compétition. S’il est toujours officiellement en poste avec le Maroc, le risque d’un nouveau départ avant le Mondial reste bien réel.