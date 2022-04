Coupe du monde 2022: le Maroc vise trois internationaux espoirs français

Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération marocaine de football, a confié qu’il surveillait de près la situation de trois jeunes internationaux espoirs français en vue de la prochaine Coupe du monde: Sofiane Diop (Monaco), Amine Adli (Bayer Leverkusen) et Mohamed-Ali Cho (Angers).

C’est une déclaration qui risque de faire saliver de nombreux supporters des Lions de l’Atlas. Ce mercredi, dans un space Twitter organisé par Soccer212, Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération marocaine de football, a assuré que trois internationaux espoirs français étaient dans son viseur: Sofiane Diop (sept sélections, Monaco), Amine Adli (cinq sélections, Bayer Leverkusen) et Mohamed-Ali Cho (trois sélections, Angers).

"Bien sûr qu’on y travaille, et je vous réitère le principe: l’équipe nationale est un droit pour tous les joueurs marocains, quel que soit l’endroit où ils évoluent. Donc par rapport à Diop, on a eu des contacts et on continue à les avoir. Adli, pareil. Cho, j’ai moi-même reçu sa mère ici à Rabat, le contact est continu", a assuré le dirigeant marocain.

Un retour de Mazraoui et Ziyech ?

Toujours dans cette optique de construire la meilleure équipe possible en vue de la Coupe du monde au Qatar à la fin de l’année, Lekjaa a également assuré qu’il allait faire en sorte que Noussair Mazraoui et Hakim Ziyech réintègrent l’équipe nationale. Les deux hommes, snobés pendant de longs mois par le sélectionneur, Vahid Valilhodzic, ont refusé une pré-convocation en mars dernier.

Le latéral de l’Ajax n’a plus porté le maillot de sa sélection depuis novembre 2020, tandis que le milieu offensif de Chelsea n'a pas joué avec les Lions de l'Atlas depuis juin 2021. "ll y a des problèmes à corriger et on va les corriger pour que Mazraoui et Ziyech puissent réintégrer l’équipe nationale. Hakim (Ziyech) et Noussair (Mazraoui) restent des joueurs du Mountakhab", a affirmé le patron de la fédération marocaine.