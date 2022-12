Maroc-Portugal: "Ils peuvent donner le titre à l'Argentine maintenant", Pepe dégoupille contre l’arbitre

Après l’élimination du Portugal en quart de finale de la Coupe du monde face au Maroc (1-0), Pepe est apparu très en colère contre l’arbitre de la rencontre. Le défenseur de la Seleçao a notamment fait référence… à Lionel Messi et l'Argentine.

Pepe a visiblement du mal à digérer l’élimination du Portugal. Après la défaite de la Seleçao ce samedi en quart de finale de la Coupe du monde 2022 contre le Maroc (1-0), le défenseur central s’est emporté contre l'arbitrage de la rencontre.

>> Revivez Maroc-Portugal (1-0)

"Il est inacceptable qu'un Argentin nous arbitre aujourd'hui après ce qui s'est passé hier, avec Messi qui s'est plaint, a pesté le Portugais à l’issue de la rencontre contre les Lions de l’Atlas. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, ils peuvent donner le titre à l'Argentine maintenant."

Une situation litigieuse à la 86e minute

Pepe fait référence à la sortie de La Pulga après la qualification de l’Argentine face aux Pays-Bas, vendredi soir (2-2, 4 tab à 3). "Je ne veux pas parler de l'arbitre parce que je ne pourrais pas être honnête. Si vous parlez, ils vous sanctionnent. La Fifa ne peut pas mettre un arbitre comme ça, qui n'est pas à la hauteur pour ce type de match", avait lancé le capitaine argentin.

La colère de Pepe est notamment dûe à une situation litigieuse en fin de match contre le Maroc. A la 86e minute, les Portugais ont en effet réclamé une main marocaine dans la surface, mais l’arbitre de la rencontre n’a pas bronché. Si le lien avec l’Argentine et Lionel Messi n’est, à première vue, pas franchement évident, le défenseur portugais a sans doute voulu insinuer que l'arbitre a cherché à écarter une grande nation pour faire de la place aux Argentins. Le Maroc appréciera.

Bruno Fernandes: "Ces arbitres ne sont pas habitués à ce type de match"

Tout comme Pepe, Bruno Fernandes s’en est également pris de manière virulente à l’arbitre de la rencontre entre le Portugal et le Maroc. Le milieu de Manchester United a, de son côté, clairement expliqué pourquoi il n'acceptait pas d'avoir été arbitré par un officiel argentin.

"C'est très étrange d'avoir un arbitre qui a encore son équipe nationale en compétition alors que nous, nous n'avons pas d'arbitre portugais. Nos arbitres arbitrent la Ligue des champions, donc ils ont la qualité et le niveau pour être ici. Ces arbitres n'arbitrent pas la Ligue des champions, ils ne sont pas habitués à ce type de matchs, ils n'ont pas le rythme pour ça. Ils ont clairement fait pencher le match. En première mi-temps, il y a un penalty clair sur moi. Je suis isolé et jamais de ma vie je me laisse tomber quand je suis seul devant le gardien de but et que je peux tirer au but."