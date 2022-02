Maroc: brouillé avec Halilhodzic, Ziyech annonce sa retraite internationale à 28 ans

Hakim Ziyech a annoncé ce mardi qu'il ne portera plus le maillot de la sélection marocaine. Une décision prise par le milieu offensif de Chelsea après un conflit ouvert avec le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Vahid Halilhodzic.

Privé de la dernière Coupe d'Afrique des nations 2022 au Cameroun et absent de la sélection depuis l'automne 2021, Hakim Ziyech ne rejouera plus avec le Maroc. Brouillé avec le sélectionneur national Vahid Halilhodzic, le milieu offensif de Chelsea a annoncé ce mardi sa retraite internationale en marge de la Coupe du monde des clubs qui'il va jouer à Abu Dhabi avec les Blues.

"Je comprends les supporters mais je ne reviendrai pas en équipe nationale. C’est ma décision finale, a lancé l'ancien de l'Ajax, Twente et Heerenveen auprès de la chaîne AD Sports. Tout est clair pour moi sur la manière dont les choses vont. Je me concentre sur mon club."

Ziyech respecte le choix de "Coach Vahid" mais accuse le coup

Ecarté de la sélection marocaine pour la CAN 2022, Hakim Ziyech a donc assisté depuis l'Angleterre aux performances des partenaires d'Achraf Hakimi pendant la compétition. Eliminés dès les quarts de finale par l'Egypte (2-1 après prolongation), les Lions de l'Atlas n'ont plus gagné le tournoi continental depuis leur unique sacre en 1976.

Pire, le Maroc n'a plus atteint le dernier carré depuis l'édition 2004 et sa défaite en finale contre la Tunisie. Avec la retraite internationale du joueur de Chelsea, c'est un atout important dont seront privés les Marocains en vue des prochaines échéances.

"Bien sûr (que je me sens mal), qui ne le serait pas, a encore réagi le joueur de Chelsea et du Maroc au moment d'acter son choix. Mais à la fin de la journée, c'est la décision qu'il a prise (Vahid Halilhodzic, ndlr). Je dois la respecter et à la fin c'est clair pour moi. Comme je l'ai dit, je ne retournerai pas en sélection. Je suis désolé pour les supporters mais c'est la situation en ce moment."

Le joueur de 28 ans ne participera donc pas aux barrages qualificatifs pour la Coupe du monde au Qatar face à la République démocratique du Congo. En 40 apparitions toutes compétitions confondues avec le Maroc, Hakim Ziyech a marqué 17 buts et délivré 10 passes décicives. Son absence pourrait s'avérer déterminante au moment de lutter pour décrocher le billet tant convoité pour le Mondial 2022.