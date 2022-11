Mondial 2022: Dua Lipa tacle le Qatar et dément sa présence lors de la cérémonie d’ouverture

Pressentie pour participer à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022, qui aura lieu dimanche prochain au Qatar, la chanteuse Dua Lipa a démenti l’information sur les réseaux sociaux. Et la star de 27 ans en a profité pour tacler l’émirat sur la question des droits de l’homme et de la femme.

Elle ne fera pas le déplacement au Qatar et elle le fait savoir. Alors qu’elle était pressentie pour participer à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde 2022, Dua Lipa a démenti l’information ce dimanche sur ses réseaux. La chanteuse a expliqué qu’elle ne serait pas présente la semaine prochaine au stade Al-Bayt, situé dans la ville d’Al-Khor, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Doha. "Il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que je vais chanter à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde au Qatar. Je ne vais pas le faire et je n’ai jamais été en négociations pour ça", a écrit la star de 27 ans, qui supportera tout de même les Three Lions à distance durant la compétition.



Dua Lipa en a profité pour glisser un tacle aux dirigeants de l’émirat. "Je vais encourager l'Angleterre de loin et j'ai hâte de visiter le Qatar lorsqu'il aura rempli toutes les promesses qu'il a faites en matière de droits de l'homme, lorsqu'il a obtenu le droit d'accueillir la Coupe du monde", a conclu l’artiste issue d’une famille d’origine albanaise.

Un hymne du Mondial interprété par Maître Gims

Plusieurs célébrités sont attendues pour le show organisé en ouverture du premier match du Mondial entre le Qatar et l’Équateur dans le groupe A (17h). La chanteuse colombienne Shakira, déjà présente lors des éditions 2006, 2010 et 2014, devrait être de la partie. Jungkook, le membre du groupe sud-coréen BTS, a lui aussi confirmé sa présence, tout comme le rappeur américain Lil Baby.

Au-delà de cette cérémonie d’ouverture, des concerts seront organisés durant toute la durée du tournoi au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre). Avec une programmation de gala et de grands noms annoncés, comme les Black Eyed Peas, Post Malone, Robbie Williams, Maroon 5, Major Lazer, Fatboy Slim ou David Guetta. Plusieurs hymnes ont également été élaborés pour l’occasion, dont l’un d’eux interprété par Maître Gims, en featuring avec le Portoricain Ozuna.