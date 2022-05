Mondial 2022: la tournée inédite du trophée de la Coupe du monde, attendu dans les 32 pays qualifiés

Le trophée de la Coupe du monde a débuté, ce jeudi à Dubaï, une vaste tournée internationale lors de laquelle il sera présenté au public dans 50 pays, dont les 32 qualifiés pour le Mondial 2022 au Qatar. Une grande première.

Les supporters vont pouvoir l’approcher aux quatre coins du globe. Le trophée de la Coupe du monde a entamé ce jeudi une tournée internationale qui va le conduire dans 50 pays. Il passera dans les 32 pays qualifiés pour le Mondial 2022 au Qatar (les dates pour la France n'ont pas encore été annoncées). Une grande première. Le coup d’envoi de cette vaste opération de communication, soutenue par Coca-Cola (sponsor officiel de la compétition depuis 1978), a été donné à Dubaï.

Iker Casillas et Kaka étaient notamment présents pour l’occasion. "J’ai connu l’apex de ma carrière en 2010, lorsque j’ai soulevé le trophée avec l’Espagne, a rappelé l’ancien portier de la Roja. C’est beau de se dire que, dans quelques mois, au Qatar, quelqu’un va connaître les mêmes émotions." Kaka, lui, était tout jeune lorsqu’il est monté sur le toit de la planète avec le Brésil en 2002. En jouant seulement 18 minutes lors du dernier match de poules face au Costa Rica (5-2). "J’avais 20 ans quand j’ai disputé ma première phase finale de Coupe du monde et je m’en souviens comme si c’était hier. Je venais de réaliser mon rêve", a confié l’ancien milieu offensif de la Seleçao, Ballon d’or 2007.

Un trophée conservé par la Fifa

A travers la tournée du mythique trophée, la Fifa souhaite "soutenir des initiatives en faveur du développement durable" dans les différents territoires qu’elle va traverser. "Pour la première fois, les interactions avec les consommateurs seront gérées par voie numérique par Coca-Cola, ce qui contribuera à chaque étape de la tournée à réduire la production de déchets ainsi que la consommation d’eau, d’énergie, de matériaux et d’autres ressources", précise un communiqué de l’instance internationale.

Le trophée original de la Coupe du monde est en or massif. Il date de 1974 et pèse 6,142kg. La statuette représente deux silhouettes qui tiennent un globe au-dessus de leurs têtes. Ce trophée est dans un premier temps remis aux vainqueurs de la compétition mais il appartient à la Fifa, qui le récupère au bout d’un certain temps. L’équipe victorieuse se voit alors remettre le trophée de l’édition concernée (avec l’année, le nom du pays hôte et celui du vainqueur inscrits dessus) qu’elle peut conserver définitivement.