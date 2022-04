Chelsea-Real: "KB9 est Spiderman, ta grand-mère, Dieu", Casillas craque complètement pour Benzema

Iker Casillas, ancien gardien du Real Madrid, s’est emballé pour Karim Benzema en le comparant à plusieurs super héros, Dieu et au président des Etats-Unis, après son triplé contre Chelsea mercredi en Ligue des champions.

Quand une légende admire une autre légende, les superlatifs vont très loin. Ils n'ont même plus aucun sens. Iker Casillas, ancien gardien du Real Madrid (1999-2015), a encensé Karim Benzema après son triplé fabuleux sur le terrain de Chelsea (1-3), mercredi en quart de finale aller de la Ligue des champions. L'ancien joueur l’a comparé à plusieurs super héros imaginaires mais aussi à ceux de la vie quotidienne dans un tweet irrationnel. Il le surnomme d'ailleurs "K9" quand l'ancien Lyonnais se présente plutôt comme "KB9".

"K9 est ta grand-mère. KB9 est Dieu"

"K9 est Spiderman, lance-t-il. K9 est Wolverine. K9 est le portier de l'immeuble. K9 est ton meilleur ami. K9 est ta grand-mère. K9 est le président des États-Unis. K9 est ce moniteur avec qui vous sautez en parachute. K9 est ton ange gardien. K9 est Dieu!", écrit-il.

Casillas connaît bien l’attaquant français avec lequel il a joué pendant six ans avant de quitter le club pour le FC Porto en 2015, restant comme le deuxième joueur ayant joué le plus de matchs avec le Real (725, derrière Raul, 741). Celui qui est aussi le deuxième joueur le plus capé de l’Espagne (167 sélections) a mis un terme à sa carrière en 2019 après avoir été victime d’un infarctus du myocarde. Depuis, il reste un fan inconditionnel de son club. Mercredi, il s’est joint au concert de louanges en direction du Français.

"Karim Benzema s'améliore tous les jours comme le bon vin, a déclaré Carlo Ancelotti, entraîneur du Real, à l’issue du match. Il est de plus en plus un leader dans l'équipe, dans le groupe et je pense que c'est la plus grande différence. Il montre plus sa personnalité, il sait qu'il est très important pour nous et il est un exemple pour tous."