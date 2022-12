Pays-Bas-Argentine: De Paul incertain pour le quart de finale

Les Pays-Bas et l'Argentine s'affrontent vendredi (20h) en quart de finale du Mondial. Un choc attendu qui sonne comme une revanche du côté des Pays-Bas, après l'élimination en demi-finale en 2014. Rodrigo De Paul, la pierre angulaire du milieu de terrain de l'Albiceleste, est incertain.

Vive inquiétude du côté de l'Argentine. A deux jours du match entre les Pays-Bas et l'Albiceleste en quart de finale du Mondial, le staff argentin s'inquiète pour son milieu de terrain, Rodrigo De Paul. Le joueur de l'Atlético de Madrid souffrirait d'une contracture musculaire et serait donc incertain pour le choc, d'après la journaliste Veronica Brunati. En cas de forfait, c'est le milieu de terrain du Benfica, Enzo Fernandez, qui est pressenti pour débuter à sa place. Leandro Paredes pourrait alors avoir un gros rôle à jouer, en, titulaire ou en sortie de banc. Lui qui n'a joué que 32 minutes depuis son match difficile face à l'Arabie Saoudite.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

La pièce la plus importante du milieu de terrain

Il s'agirait d'un véritable coup dur pour Lionel Messi et ses coéquipiers de ne pas pouvoir compter sur Rodrigo De Paul. Ils perdraient l'un des joueurs les plus importants du système de Lionel Scaloni. Sur le terrain durant l'intégralité des quatre premiers matchs, Rodrigo De Paul est un redoutable travailleur et sa relation technique avec Lionel Messi est appréciée au sein du staff. Il est aussi capable de réaliser un gros travail de compensation, notamment lorsque l'attaquant du PSG se montre réticent à effectuer les tâches défensives. Dans un secteur qui a laissé apparaître quelques lacunes depuis le début du tournoi, l'absence de De Paul pourrait être très préjudiciable face à une équipe bien organisée qui a fait des contre-attaques rapides son fer de lance depuis le début du Mondial.