Pays-Bas: Koeman favori pour remplacer Van Gaal après la Coupe du monde

Atteint d'un cancer à la prostate, Louis van Gaal devrait bien rester à son poste de sélectionneur des Pays-Bas pour la prochaine Coupe du monde. Mais la Fédération s'active déjà pour lui trouver un successeur, qui devrait être Ronald Koeman et qui pourrait être nommé plus rapidement que prévu si la maladie empêche van Gaal.

Le monde du football soutient Louis van Gaal, qui a révélé dimanche soir souffrir depuis 2020 d'un cancer de la prostate. Néanmoins, la maladie n'empêchera pas le sélectionneur des Pays-Bas d'être présent sur le banc pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Il quittera son poste à l'issue de cette échéance.

Selon De Telegraaf et Voetbal Flitsen, Ronald Koeman apparaît comme le favori pour remplacer Louis van Gaal. Sans poste depuis son début du FC Barcelone en novembre dernier, le technicien néerlandais a déjà dirigé les Oranje entre février 2018 et août 2020, où il a quitté la sélection pour rejoindre la Catalogne.

Une finale de Ligue des Nations en 2019 pour Koeman

Mais la Fédération néerlandaise chercherait à obtenir un accord plus rapidement que prévu avec Koeman, pour que celui-ci succède à van Gaal si la maladie empêche ce dernier de rester à sa place. L'homme de 70 ans, qui n'avait pas prévenu ses joueurs, a déjà subi 25 irradiations, notamment le soir pendant les camps d'entraînement de la sélection néerlandaise.

Ronald Koeman a dirigé à 20 reprises l'équipe nationale, amenant les Oranje en finale de Ligue des nations en 2019, pour une défaite face au Portugal. De son côté, Louis van Gaal en est à son troisième mandat (après 2000-2001 et 2012-2014) avec les Pays-Bas.

Le technicien avait suscité une controverse le mois dernier en estimant que la décision d'organiser le Mondial au Qatar était "ridicule" et en accusant la Fifa d'avoir été uniquement motivée par "l'argent et des intérêts commerciaux". Les Pays-Bas joueront leur premier match de Coupe du monde le 21 novembre contre le Sénégal dans le groupe A, où évoluent aussi le Qatar et l'Equateur.