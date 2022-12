Pays-Bas: van Gaal ne craint pas l'Argentine, ni le Brésil "une équipe de contre"

Dans trois jours, les Pays-Bas feront face à l'Argentine en quart de finale du Mondial, avant de croiser potentiellement la route du Brésil. Les deux équipes ne font pas peur au technicien néerlandais, qui a déjà étudié leurs faiblesses.

Louis van Gaal lance les hostilités et n'a pas froid aux yeux. A quelques jours d'affronter l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde (vendredi à 20h), le technicien néerlandais a fait le show.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

Interrogé sur l'Argentine de Leo Messi, il a confié qu'il pouvait être à la fois un atout et un poids pour son équipe, en raison de son travail défensif inexistant. "Il est en effet le joueur le plus dangereux qui crée le plus d'occasions et les crée lui-même, a-t-il déclaré à NOS. Mais d'un autre côté, il ne joue pas beaucoup avec l'adversaire lorsqu'il est en possession du ballon. C'est aussi là que résident nos chances."

L'Argentine a remporté son premier Mondial en 1978 en battant les Pays-Bas. Les hommes de Louis van Gaal nourrissent donc un désir de revanche, qui reste tout de même modéré car les joueurs n'étaient pas nés à cette époque. En revanche, le traumatisme de 2014 (les Pays-Bas avaient été éliminés par l'Argentine aux tirs au but en demi-finale) est encore dans toutes les têtes.

"Nous avons encore un compte à régler, a affirmé van Gaal. Je n'aime pas y penser parce que je pensais que nous allions gagner. Je voudrais convaincre les gens à la maison d'aller regarder le match et de nous encourager."

Pas tendre avec le Brésil

En cas de qualification, les Pays-Bas pourraient retrouver le Brésil - en cas de qualification de la Seleçao face à la Croatie -, une équipe qui fait peur à beaucoup de monde, sauf Louis van Gaal.

"Je les ai vus, c'est juste une équipe de contre, a lâché l'ancien patron de l'Ajax et de Manchester United. J'ai lu dans les médias néerlandais que c'était pétillant, mais ce n'est qu'une équipe de contre. La Corée du Sud n'a fait qu'attaquer." Il semblait davantage cibler la naïveté des Sud-Coréens.

Intelligente défensivement, l'équipe de Louis van Gaal n'a encaissé que deux buts depuis le début de la compétition. Elle compte sur cette assise défensive et leur capacité à se projeter vite vers l'avant, notamment grâce à leurs pistons, pour contrecarrer les plans, d'abord argentins, puis éventuellement brésiliens.