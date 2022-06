Pays de Galles: Giggs quitte officiellement son poste de sélectionneur à quelques mois du Mondial

Sélectionneur du pays de Galles depuis 2018, mais en retrait de ses fonctions depuis fin 2020 en raison d'accusations de violences conjugales à son encontre, Ryan Giggs a officiellement quitté son poste ce lundi soir, à quelques mois de la Coupe du monde 2022.

Officiellement, il n'était qu'en "congé" de son poste, depuis plus d'un an et demi. Dans les faits, l'équipe avait déjà pris l'habitude de tourner sans lui. Nommé sélectionneur du pays de Galles en 2018, Ryan Giggs a quitté ses fonctions ce lundi soir, avec effet immédiat.

L'ancien joueur de Manchester United, âgé de 48 ans, est accusé de violences domestiques par son ex-compagne et la soeur de celle-ci, ce qui lui avait valu cette mise à l'écart en novembre 2020, et ce qui va lui valoir un procès, à partir du 8 août prochain.

"Je ne veux pas que les préparatifs du pays pour la Coupe du monde soient affectés"

"Après mûre réflexion, je me retire de mon poste de sélectionneur de l'équipe nationale masculine du pays de Galles avec effet immédiat, explique le technicien dans un communiqué. (...) Comme cela a été largement relayé, j'ai plaidé non coupable des accusations criminelles qui seront examinées à la cour d'assises de Manchester. Bien que je sois confiant dans notre processus judiciaire, j'espérais que l'affaire soit jugée plus tôt pour me permettre de reprendre mes responsabilités de manager. Mais l'affaire a été retardée sans que personne n'y soit pour rien. Et je ne veux pas que les préparatifs du pays pour la Coupe du monde soient affectés, perturbés ou mis en péril de quelque manière que ce soit par l'intérêt constant que suscite cette affaire."

Car en l'absence de Giggs, Robert Page a qualifié le pays de Galles pour sa première Coupe du monde en 64 ans. Page restera donc aux manettes lors du Mondial au Qatar, au cours duquel les Gallois affronteront les Etats-Unis, l'Iran et l'Angleterre en phase de poules.

La Fédération galloise, de son côté, a réagi par un bref communiqué. "La fédération prend acte de la déclaration personnelle publiée par Ryan Giggs le 20 juin 2022, écrit-elle. La FAW exprime sa gratitude à Ryan Giggs pour son mandat de manager de l'équipe nationale masculine du Cymru et apprécie la décision qu'il a prise, qui est dans le meilleur intérêt du football gallois. La FAW et l'équipe nationale masculine du Cymru se concentrent sur la Coupe du monde de la FIFA qui se déroulera au Qatar plus tard cette année."