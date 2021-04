Hall of Fame: Giggs rétrogradé après Henry en raison de son procès pour violence

Selon le Daily Mail, Ryan Giggs a été écarté au dernier moment du Hall of Fame de Premier League, en raison de son procès qui se tiendra ce mercredi à Manchester pour des faits présumés de violence contre deux femmes. Thierry Henry a remplacé le Gallois, inaugurant avec Alan Shearer ce temple de la renommée du football anglais.

Henry a remplacé Giggs

Selon le Daily Mirror et le Daily Mail, celui qui a gagné à 13 reprises la Premier League devait être l'un des deux premiers joueurs à intégrer le Hall of fame du championnat britannique, en compagnie d'Alan Shearer. Mais l'homme de 47 ans est poursuivi pour des faits de violences présumés sur son ex-compagne et une autre femme âgée d’une vingtaine d’années. "J'ai un respect total pour la procédure légale et je comprends la gravité des allégations. Je plaiderai non coupable au tribunal et j'ai hâte de blanchir mon nom", a déclaré Giggs ces derniers jours.

Finalement, c'est Thierry Henry qui a été nommé pour intégrer ce "Hall of Fame" en lieu et place de Ryan Giggs, qui serait mécontent d'avoir été écarté au dernier moment. 23 candidats figurent désormais dans une liste pour compléter les rangs, et seuls six joueurs prendront place aux côtés de Thierry Henry et Alan Shearer. Mais Ryan Giggs a été écarté aussi de cette sélection qui intervient en parallèle de son procès, rendant l'ancien joueur des Red Devils aussi furieux de ce choix.

D'anciens coéquipiers de Ryan Giggs comme Roy Keane, David Beckham ou Paul Scholes sont eux bien présents dans cette liste de 23. Comme Patrick Vieira et Eric Cantona pour les Français. Avec 672 apparitions en championnat et 13 titres, un record, Ryan Giggs était forcément un candidat plus que crédible sportivement pour inscrire son nom au Hall of Fame.