Pologne: Lewandowski entretient le flou sur son avenir international après la défaite contre la France

Un Kylian Mbappé qui rit, un Robert Lewandowski... qui s'interroge. Alors que la Pologne a été éliminée de la Coupe du monde 2022 par la France ce dimanche au Qatar (3-1), son attaquant star de 34 ans a laissé entendre après la rencontre que ce Mondial était peut-être le dernier pour lui.

"Physiquement, je n'ai pas peur" (de rester en équipe nationale en vue du Mondial 2026), a assuré le buteur polonais, mais "c'est difficile à dire maintenant", a-t-il concédé après la défaite à Doha.

"Est-ce que le plaisir sera toujours présent?"

"Il y a tant de choses hors du football" à prendre en compte, a glissé l'avant-centre, qui disputait sa deuxième Coupe du monde. "Est-ce que le plaisir sera toujours présent ? C'est difficile à dire maintenant. Mais physiquement et sportivement, je n'ai pas peur. Plusieurs choses décideront de s'il s'agit de ma dernière (Coupe du monde) ou pas", a-t-il ajouté.

Le joueur du FC Barcelone a marqué ses deux premiers buts en Coupe du monde au Qatar, contre l'Arabie saoudite puis un penalty tardif contre la France, qu'il a fêté comme une victoire malgré l'élimination.

"On s'est battus, on a donné le meilleur de nous-mêmes mais ça n'a pas été un match facile. Peut-être que si on avait marqué le premier but, cela aurait été un match différent. On aurait voulu rester, mais au final nous avons atteint notre objectif, a réagi le Polonais. Quand vous jouez contre les champions du monde, contre la France, c'est toujours difficile. Nous connaissions l'écart de niveau." La Pologne ne s'était plus qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial depuis l'édition 1986.