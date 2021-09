Portugal: Ronaldo dépasse Ali Daei et devient seul détenteur du record de buts marqués en sélection

En marquant un doublé avec le Portugal ce mercredi face à l'Irlande (2-1), Cristiano Ronaldo porte à 111 son nombre de buts inscrits avec sa sélection. Le nouveau joueur de Manchester United est désormais l'unique recordman du nombre de réalisations en équipe nationale, devant Ali Daei.

En attendant son premier match avec Manchester United, qu'il a rejoint cet été en provenance de la Juve, Cristiano Ronaldo s'offre un record de prestige avec le Portugal. L'attaquant de 36 ans est devenu l'unique détenteur du record de buts inscrits en sélection, avec son but égalisateur puis celui de la victoire ce mercredi face à l'Irlande (2-1), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Un doublé rageur au bout du suspense

Il co-détenait jusque-là ce record avec l'Iranien Ali Daei (109 buts avec son équipe nationale). Le voici désormais à 111 buts en sélection grâce à son doublé. Deux buts de la tête en toute fin de rencontre, alors que les Irlandais menaient depuis la 45e minute et le but d'Egan: le premier à la 89e, le second à la 96e. Ce deuxième but l'a mis en transe: CR7 a alors enlevé son maillot en courant pour célébrer l'instant, avant de brandir sa tunique pour la montrer au public.

111 buts en 180 matchs avec le Portugal pour le quintuple Ballon d'or, qui a marqué contre 45 nations différentes avec sa sélection. Ajoutons en plus que Cristiano Ronaldo a manqué un penalty dans ce match contre l'Irlande, butant sur un Gavin Bazunu qui avait plongé du bon côté (15e minute).