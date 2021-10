Algérie: "La grosse blague de l’année", Belmadi en remet une couche sur Delort, qui peut oublier la sélection nationale

Le sélectionneur de l’équipe d’Algérie, Djamel Belmadi, est revenu pour Rothen s’enflamme, sur RMC, sur l’épisode Andy Delort, qui a annoncé vouloir mettre entre parenthèses la sélection algérienne.

Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, n'a pas digéré les déclarations d'Andy Delort, qui a annoncé vouloir mettre la sélection entre parenthèses, pendant un an, pour se concentrer sur son club, l'OGC Nice. "En conférence de presse, j’ai dit mot pour mot ce qu’il a écrit, mais on appelle les personnes, a réagi Belmadi dans Rothen s'enflamme, sur RMC. On dit les choses en face. C’est une décision lourde de sens. Il aurait dû s’adresser d’abord à la presse et à la population algérienne."

>> Les podcasts de Rothen s'enflamme

"Il aurait dû dire qu’il mettait la sélection entre parenthèses, qu’il privilégie son club parce qu’il y a de la concurrence, et rajouter qu’il n’était pas le premier choix en équipe d’Algérie, a précisé Belmadi. Mais il me parle de la concurrence qu’il a à Nice. Donc il accepte la concurrence à Nice et il se bat, mais il ne l’accepte pas en équipe nationale d’Algérie. Il y a un non-sens total."

"C'est ou de la grosse stupidité, ou le culot qui n'a pas de limite"

Andy Delort a aussi indiqué qu'il se rendait indisponible pour une durée d'un an, espérant sans doute revenir pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. "Ça, c'est la grosse blague de l'année, s'est emballé Belmadi en réponse. C'est ou de la grosse stupidité, ou le culot qui n'a pas de limite. Donc nous on va jouer sous 40° au Niger, dans des conditions exécrables, on va se taper dans toute l’Afrique pendant une campagne de qualifications qui est un peu un enfer, et quand tout est fait, quand tout est réglé, le monsieur revient comme une petite mariée : 'C’est bon je suis dispo maintenant ?' C’est doublement nous manquer de respect."

Pour terminer sur Andy Delort, le sélectionneur qui a mené l'Algérie à la victoire lors de la CAN 2019 a souligné que c'est le joueur qui avait tout fait pour rejoindre les Fennecs. "Il a démarré le jour de la CAN 2019. On lui a rendu service. Il est venu, il a fait des pieds et des mains pour arriver en équipe nationale. Jusqu'à la dernière seconde, le gars ne nous a pas lâché." "Je ne suis pas éternel à la tête de l'équipe nationale", a également répondu Belmadi au sujet d'un avenir encore possible pour Delort avec l'Algérie, faisant clairement comprendre que le Niçois ne serait plus appelé tant qu'il sera en poste.