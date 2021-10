Algérie: en pleine polémique, Delort explique pourquoi il prend une pause avec les Fennecs

Confronté à la concurrence dans le secteur offensif de l’OGC Nice, Andy Delort a confirmé son souhait de faire une pause avec la sélection algérienne, ce jeudi à L'Equipe. L'attaquant des Aiglons explique son choix, "fruit d'une longue réflexion".

L’affaire Andy Delort n’en finit plus de faire jaser. Après le sélectionneur Djamel Belmadi, puis l’OGC Nice, le joueur lui-même a réagi à la polémique de son absence avec la sélection algérienne. En marge d’un entretien avec L’Equipe ce jeudi, l’attaquant des Aiglons – auteur d’un bon début de saison avec deux buts et une passe décisive en cinq matches de Ligue 1 – a expliqué pourquoi il mettait son aventure avec l’Algérie en pause. Et confirme son intention de ne pas prendre part à la CAN 2022.

"C'est le fruit d'une longue réflexion dont j'ai pu faire part à Djamel lors d'une discussion entre hommes. Je ne rentrerai pas dans les détails car c'est une discussion que je souhaitais garder privée, explique l’ancien montpelliérain. Mais il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte: tout d'abord, et c'est très important, le rôle qui est le mien en sélection (4 titularisations en 11 sélections). À côté de cela, je vais avoir 30 ans dans deux jours et je suis à un moment charnière de ma carrière: je viens d'arriver dans un club où l'exigence et la concurrence sont beaucoup plus élevées, je veux mettre toutes les chances de mon côté."

"La supposée clause dans mon contrat est une pure invention"

En concurrence avec Amine Gouiri et Kasper Dolberg pour occuper l’un des deux postes d’attaquants dans le système en 4-4-2 instauré par Christophe Galtier, Delort souhaite donc bien privilégier sa carrière niçoise actuellement, et espère que son choix sera "compris". "Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. Simplement que la supposée clause dans mon contrat est une pure invention, tout comme le fait qu'une autre personne que moi dicterait mes propres choix. J'espère simplement que mon choix sera compris, les gens me connaissent, je suis quelqu'un d'entier et je donne toujours tout. Je pense que ce choix est important pour moi cette saison, mais je ne prends pas ma retraite internationale."

Djamel Belmadi avait, en conférence de presse en marge d’une rencontre comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022 face au Niger, invoqué une clause dans le contrat niçois de Delort signé cet été, dans lequel le joueur aurait acté sa volonté de ne pas disputer la prochaine CAN. Contacté par RMC Sport, Nice avait nié la présence de toute signature de document, estimant cette pratique "illégale et sans valeur". Un responsable du club a nié également tout accord moral ou oral visant à l'empêcher de rejoindre la sélection algérienne.