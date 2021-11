Argentine: pourquoi Messi n’était pas titulaire, finalement

Lionel Messi a débuté sur le banc, cette nuit lors de la rencontre entre l'Argentine et l'Uruguay. Une rareté mais une décision acceptée par le joueur après une discussion avec son sélectionneur, en vue du match contre le Brésil, selon la presse locale.

L’incertitude a rythmé la journée des Argentins, vendredi : Lionel Messi allait-il être titulaire contre l’Uruguay, dans la soirée, pour un match de qualification important en vue de la Coupe du monde 2022 ? La décision a finalement été prise après une dernière discussion entre le numéro 10 argentin et son sélectionneur, Lionel Scaloni, et la Pulga a débuté sur le banc pour la première fois depuis 2016 avec l’Albiceleste.

Si Lionel Scaloni a l’habitude de dire que lorsque Messi est apte, alors il est titulaire sans l’ombre d’un doute, la question s’est posée avant la rencontre face au voisin uruguayen. Parce que le joueur du Paris Saint-Germain revenait tout juste d’une blessure au genou et aux ischio-jambiers, et parce qu’un match encore plus important attend l’Argentine mardi soir, face au Brésil.

Messi était d'accord pour débuter sur le banc

Lionel Messi, raisonnable, a donc accepté de débuter la rencontre de vendredi sur le banc, par précaution. L’accord du joueur était d’ailleurs un pré-requis indispensable selon le quotidien argentin La Nacion: si Messi s’y était opposé, alors il aurait joué. Mais à 34 ans, il est sans doute davantage conscient des limites de son corps.

Au coup d’envoi, c’est donc Paulo Dybala qui était titulaire. Lionel Messi est lui entré en jeu à la 75e minute, à la place de Giovanni Lo Celso, et il a compté ses efforts sur le terrain. C’était seulement la 14e fois en 157 sélections que Messi était remplaçant, et la première fois sous la direction de Lionel Scaloni. La victoire de l’Albiceleste grâce à un but de Di Maria permet d’éviter de longs débats sur le choix de Scaloni et Messi, et de se projeter avec sérénité vers le choc de mardi à San Juan contre le Brésil.