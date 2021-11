Uruguay-Argentine: Di Maria donne la victoire à l'Albiceleste, Messi a rejoué

L'Argentine poursuit son quasi sans-faute dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Ce vendredi soir, l'Albiceleste s'est imposée en Uruguay (1-0) grâce à un joli but de Di Maria et se rapproche ainsi du Qatar. Lionel Messi est entré en jeu pour le dernier quart d'heure.

Sans Messi, parti de Paris blessé et entré en jeu dans le dernier quart d'heure, l'Argentine continue de traverser invaincue les qualifications sud-américaines pour le Mondial 2022 en battant vendredi une vaillante mais brouillonne équipe d'Uruguay (1-0).

Même en l'absence de son stratège jusqu'à la 75e minute, l'Argentine s'est présentée à Montevideo sans se départir de ses traditionnels arguments offensifs dans un 4-4-2 avec Paulo Dybala et Lautaro Martinez en pointe.

Le petit bijou de Di Maria

Face à des Uruguayens le couteau entre les dents qui restaient sur un nul et deux défaites, les hommes de Lionel Scaloni ont cependant passé la majeure partie du temps à défendre. Acculés dans leurs 22 mètres durant les cinq premières minutes et sauvés d'une parade d'Emiliano Martinez à bout pourtant, ils ont cependant tempéré les ardeurs uruguayennes dès leur première incursion en terrain adverse.

Un ballon de relance perdu par la défense et Lautaro Martinez a servi Angel di Maria dans l'angle droit de la surface. Contrôle du droit, pied gauche ouvert à merveille, l'attaquant du PSG promu capitaine a déposé la balle dans la lucarne opposée (1-0, 7e).

La Céleste vaillante mais brouillonne

Dans une débauche d'énergie effrénée mais brouillonne, le pressing haut uruguayen s'est longtemps avéré d'une efficacité stérile en raison du manque de réalisme à l'approche du but. Seul Luis Suarez, orphelin de sa doublure Edinson Cavani, blessé, s'est montré réellement dangereux, d'une reprise instantanée aux 20 mètres frappant la base du poteau (30e).



Matias Vecino, pourtant seul à l'entrée de la surface écrasait sa frappe à ras de terre (41e) et Julian Alvarez plaçait sa tête au-dessus de la transversale (84e) dans ce qui resteront les plus franches occasions pour la Céleste.

L'entrée en jeu de Léo Messi à la place de Giovani Lo Celso dans ce derby du Rio de la Plata a coïncidé avec un regain offensif argentin, même si l'Uruguay commençait à payer les efforts déployés. Angel Correa venait tout juste de manquer de sceller le sort de la rencontre en trouvant les gants de Fernando Muslera sur sa reprise instantanée sur un centre en retrait.

Malgré ses maigres minutes de jeu, Messi a eu l'occasion de se mettre en valeur mais sa reprise d'un centre en retrait parfait sur son pied gauche s'est envolée dans les tribunes (92e).

L'Albiceleste s'en rapproche, l'Uruguay inquiète

L'Argentine signe un troisième succès consécutif et avec 28 points en 12 journées (8 victoires, 4 nuls), pourrait entrevoir très vite sa qualification officielle pour le Qatar et rejoindre le Brésil qui a validé son ticket jeudi. Peut-être dès mardi avec la réception de le Selecao de Neymar pour la revanche de la finale de la Copa America, remportée cet été par l'Argentine (1-0). Le match aller à Sao Paulo avait été arrêté par les autorités sanitaires et aucune décision de report ou de victoire sur tapis vert n'a encore été prise.



Pour l'Uruguay (6e, 16 points à égalité avec la Colombie et le Chili) qui avait bien entamé ces qualifications, la victoire s'annonce impérative en Bolivie (9e, 12 pts) à cinq journées de la fin de cette poule unique où les quatre premiers seront qualifiés directement, le cinquième disputant un barrage intercontinental.