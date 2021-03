PSG-Barça: l’échange sympa entre Mbappé et le duo Alba-Busquets

Kylian Mbappé a échangé avec Jordi Alba après la qualification du PSG contre Barcelone (1-1) lors du huitième de finale retour de Ligue des champions. Tendant d’abord son maillot au latéral espagnol, l’attaquant français lui a repris pour le donner directement à Sergio Busquets.

Encore buteur lors du match nul (1-1) et de la qualification du PSG contre le Barça, Kylian Mbappé semble avoir enterré la hache de guerre avec Jordi Alba après le huitième de finale retour de Ligue des champions.

Sur des images exclusives diffusées par RMC Sport, on voit une séquence sympathique entre les deux hommes. Ne trouvant pas Sergio Busquets pour le traditionnel échange de maillot, le champion du monde tricolore a demandé au latéral espagnol de lui servir d’intermédiaire et lui a transmis sa tunique… Avant de lui reprendre presque aussitôt pour la remettre en main propre à Busquets, sorti des vestiaires pour la récupérer.

Une belle image après le match aller tendu

Aucune polémique à voir dans le geste de Kylian Mbappé envers Jordi Alba. Au contraire, les deux hommes ne semblent pas avoir gardé rancune de leur match aller bouillant. Et notamment après leur accrochage sur la pelouse du Camp Nou. Un duel intense à base d’insultes et d’un "dans la rue, je te tue" asséné par l’attaquant parisien en direction du latéral du Barça.

Les choses ont semblé beaucoup plus pacifiques ce mercredi soir après le huitième de finale retour. Un check et quelques mots échangés entre Jordi Alba et Kylian Mbappé, puis une belle accolade et des sourires entre Sergio Busquets et le Français de 22 ans. La preuve d’un profond respect entre plusieurs grands noms de la planète football. Un sentiment confirmé par le beau message d'encouragement d'Antoine Griezmann à Abdou Diallo après le coup de sifllet final.