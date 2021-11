Barrages Coupe du monde: le tirage au sort, comment ça marche

L'Italie et le Portugal retiennent leur souffle avant le tirage au sort des barrages européens de la Coupe du monde 2022 au Qatar. La composition des demi-finales (en match unique) sera connue ce vendredi à partir de 17h.

À partir de 17h ce vendredi soir à Zurich, en Suisse, l'UEFA procède au tirage au sort des barrages des éliminatoires européens de la Coupe du monde 2022. Douze sélections sont en lice, dont l'Italie et le Portugal. Seulement trois seront qualifiées.

Ces barrages regroupent les dix deuxièmes de la phase de poules qui s'est achevée mi-novembre. Les deux dernières équipes ont été repêchées en fonction de leur classement dans la Ligue des nations (qui s'est achevée en octobre).

Le format de ces barrages est simple: les équipes s'affrontent d'abord en demi-finale, dans un match unique, puis en finale, également en une seule rencontre.

Mode d'emploi du tirage au sort

Les équipes sont réparties en deux chapeaux:

► Chapeau 1 (têtes de série): Italie, Portugal, Russie, Écosse, Suède, Pays de Galles

► Chapeau 2: Autriche, Tchéquie, Macédoine du Nord, Pologne, Turquie, Ukraine

Les équipes du chapeau 1 seront d'abord tirées et joueront à domicile. La première équipe sélectionnée jouera la demi-finale 1, la deuxième héritera de la demi-finale 2 et ainsi de suite. Idem pour les sélections du chapeau 2. En vertu de la règle liée aux conflits géopolitiques, la rencontre Russie-Ukraine ne peut pas avoir lieu.

Les vainqueurs des demi-finales 1 et 2 s'affronteront dans la finale A, ceux des demies 3 et 4 se retrouveront dans la finale B, et ceux des demi-finales 5 et 6 seront en finale C. À la fin, trois nations seront donc qualifiées pour la Coupe du monde.

Les dates des matchs

Les demi-finales sont prévues jeudi 24 mars 2022. Les finales sont programmées au mardi 29 mars 2022.

Les trois qualifiés complèteront le contingent européen qui compte déjà les dix nations qui ont validé leur billet mi-novembre (Allemagne, Angleterre, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, Pays-Bas, Serbie, Suisse). Le tirage au sort des poules de la Coupe du monde devrait avoir lieu en avril 2022.