Portugal: Santos explique pourquoi Ronaldo était énervé à la fin du match

Le Portugal s’est incliné ce dimanche contre la Serbie (1-2) et n’a pas réussi à se qualifier directement pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Cristiano Ronaldo a fulminé après la défaite et a encore ressassé son but injustement refusé au match aller selon les explications du sélectionneur Fernando Santos.

Assez peu en vue ce dimanche à Lisbonne, Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à éviter la défaite du Portugal contre la Serbie (1-2) lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Forcément déçu après cet échec qui obligera la Seleçao das Quinas à passer par les barrages pour se qualifier pour le Mondial 2022, l’attaquant de 36 ans n’a pas caché sa frustration sur la pelouse de L'Estádio da Luz.

La chaîne brésilienne TNT Sport a même capté de la séquence où le sélectionneur Fernando Santos s’approche de la star lusitanienne pour lui parler. Si CR7 tape bien dans la main du technicien, il s’est ensuite vite emporté et certains ont même cru à un accès de colère contre son coach.

Ronaldo encore furieux du match aller

Histoire de tuer dans l’œuf un éventuel début de polémique, Fernando Santos a fait la lumière sur ces images en conférence de presse. Non, Cristiano Ronaldo n’était pas en train de s’énerver contre lui mais pestait encore sur le résultat du match aller et notamment sur un but injustement refusé à Belgrade.

"Ce n’était pas une explication entre nous, a lancé le sélectionneur. Il disait à l'autre joueur (le Serbe Strahinja Pavlovic) qu'il avait marqué un but à la dernière minute et que l'arbitre ne l'avait pas compté (en Serbie). Sur le terrain il a dit que nous avions marqué un but là-bas et que l’arbitre ne l’avait pas compté. Sa réaction était normale, il était frustré."

Au lendemain de cette douloureuse défaite à domicile, Cristiano Ronaldo a posté un joli message sur les réseaux sociaux.

"Le football nous a montré à maintes reprises que, parfois, ce sont les chemins les plus sinueux qui mènent aux résultats les plus désirés, a écrit le Portugais sur Instagram. Le résultat d'hier était dur, mais pas assez pour nous faire tomber. L'objectif d'être présent à la Coupe du monde 2022 est toujours bien vivant et nous savons ce que nous devons faire pour y arriver. Pas d'excuses. Le Portugal en route pour le Qatar."

A quoi se joue une qualification pour la Coupe du monde? Pour Cristiano Ronaldo et les Portugais cela s’est joué à quelques centimètres près et un coup de sifflet défavorable de l’arbitre lors du match contre la Serbie à Belgrade (2-2) en mars dernier.

A ça et un non-match ce dimanche à Lisbonne. CR7 et ses coéquipiers devront donc décrocher leur billet pour la Coupe du monde pendant les barrages en mars 2022.