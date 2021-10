Brésil: Tite défend Neymar face aux critiques

Tite, sélectionneur du Brésil, a pris la défense de Neymar, critiqué après le match nul de la Seleçao face en Colombie (0-0), dimanche lors des qualifications à la Coupe du monde 2022.

Le sans-faute du Brésil lors des qualifications à la Coupe du monde 2022 s’est achevé par un match nul en Colombie (0-0), dimanche. Rien de très grave pour la Seleçao, très bien partie pour se qualifier après avoir remporté ses neuf premiers matchs. Mais un retour un peu compliqué pour Neymar, après avoir purgé son match de suspension. Le meneur a reçu plusieurs critiques dans la presse brésilienne après sa prestation. Il figure parmi les joueurs les moins bien notés, malgré quelques actions intéressantes mais un déchet très important (17 passes manquées, 30 ballons perdus).

"On attend de lui qu'il fasse tout le temps des différences"

Tite, le sélectionneur, s’est rapidement porté au soutien de l’attaquant du PSG. "Nous avons fait une belle prestation collective dans un match important, avec un bon Neymar, et un bon niveau d'équipe, a estimé le technicien brésilien. Peut-être qu'on attend de lui qu'il fasse des gestes exceptionnels tout le temps et qu'il fasse une différence tout le temps. C'est un joueur exceptionnel, car il fait des actions exceptionnelles. Mais pas systématiquement. C'est un joueur différent, nous connaissons cette condition. Il était très bien marqué aussi, ils étaient parfois deux sur lui."

Sa prestation face à une défense regroupée intervient quelques heures après l’expression d’un certain mal-être de l’ancienne star du FC Barcelone. Dans "Neymar Jr And The Line Of Kings", un documentaire dédié aux plus grands joueurs brésiliens diffusé par DAZN, il évoque sa possible retraite internationale après la Coupe du monde 2022. "Je pense que c’est ma dernière Coupe du monde, a confié celui qui aura alors 30 ans. Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j’ai la force mentale pour rester dans le football."

"Alors je ferai tout pour que tout se passe bien (au Mondial 2022), et tout pour gagner avec mon pays, a-t-il ajouté. Je veux réaliser mon plus grand rêve depuis que je suis petit (gagner la Coupe du monde avec le Brésil). J’espère y parvenir."