Coupe du monde (qualifs): le Brésil accroché, Neymar critiqué et mal noté

Le Brésil a concédé le match nul en Colombie (0-0), dimanche lors des qualifications pour la Coupe du monde. Une rencontre où Neymar a peiné et récolté les moins bonnes notes dans la presse brésilienne.

Neymar était de retour sur les terrains, dimanche à Barranquilla. La star brésilienne avait purgé son match de suspension jeudi dernier contre le Venezuela (3-1) et était titulaire face à la Colombie. Une rencontre achevée sur un score nul et vierge (0-0) mettant fin au sans-faute de la Seleçao dans les qualifications à la Coupe du monde après neuf victoires en autant de matchs.

Le joueur du PSG était aligné aux côtés de deux Gabriel (Barbosa et Jesus) mais a pêché dans le dernier geste dans une défense très resserrée. Il a trouvé quelques failles en poussant notamment David Ospina à la parade, puis en trouvant Lucas Paqueta ou Fred, qui ont gâché les offrandes (33e). Un rendement insuffisant pour la presse brésilienne, critique envers la star de 29 ans.

Il a été le joueur le moins bien noté par le site Lance (5). "Il était trop loin de ce qui était attendu et a très mal joué en attaque, jouant loin du but et manquant des actions qui ont mis fin à l'attaque", juge le média.

La plus mauvaise note dans plusieurs médias

Même son de cloche à Globo Esporte où ne récolte même pas la moyenne et partage la plus mauvaise note avec Gabriel Jesus et Gabriel Barbosa (4,5). "Il a créé les deux meilleures occasions de l'équipe en première mi-temps en trouvant Paquetá et Fred. (…) Mais il a trop manqué en essayant de trouver des espaces dans la défense colombienne. Sur une contre-attaque, il a donné le ballon à Paquetá, mais a insisté sur le dribble et a pris son temps."

Un avis que ne partage pas le sélectionneur brésilien, Tite, bien plus satisfait de sa star, un peu tendue à l’image de son accrochage avec le défenseur Yerra Mina. "Neymar a été bon en tant que leader d'équipe", a déclaré Tite, ajoutant que son n°10 avait été "très bien marqué" par la défense colombienne.