Ballon d’or: Messi voterait pour Neymar et Mbappé

Dans un entretien accordé à France Football, Lionel Messi a évoqué le vote pour le Ballon d’Or 2021, duquel il est l’un des favoris. Il cite Neymar, Mbappé, Lewandowski et Benzema.

Lionel Messi est l'un des grands favoris du prochain Ballon d’or, dont les 30 nommés ont été révélés ce vendredi par France Football. Vainqueur de la Copa America, où il a terminé meilleur joueur, meilleur buteur et meilleur passeur, l’Argentin a également signé une saison réussie avec le Barça sur le plan individuel, avant de signer à la fin de l’été avec le Paris Saint-Germain.

Mais au moment d’évoquer ses favoris, dans un entretien accordé à France Football et à paraître ce samedi, il s’est bien gardé de parler de lui. "Evidemment, j’ai deux joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterais, Ney et Kylian", a-t-il indiqué. Depuis cinq ans, le vote est réservé aux journalistes et les capitaines de sélections ne sont plus impliqués, mais Messi, qui porte le brassard avec l’Argentine, aurait donc sûrement donné son vote à ses coéquipiers du PSG.

Messi s'attarde sur les critères qui ont évolué

"Après, il y a des joueurs au niveau individuel qui ont fait une grosse saison, comme Lewandowski, Benzema, a-t-il ajouté. Mais c’est difficile à dire parce que ce que tu as fait au niveau collectif compte beaucoup pour remporter le Ballon d’or. Dernièrement, les titres ont beaucoup de poids, si tu as remporté la Ligue des champions, l’Euro, la Copa America…"

Déjà lauréat à six reprises, soit une fois de plus que Cristiano Ronaldo, l’Argentin pourrait prendre ses distances avec un septième trophée. Mais il sait que tout n’est pas encore joué. "Je crois que les années précédentes, on cherchait plus le joueur de l’année, le meilleur joueur, reconnait-il. Mais maintenant, les titres ont aussi beaucoup de poids."