Brésil: un fan entre sur le terrain et porte Neymar après la qualification pour la Coupe du monde

Un spectateur est entré sur le terrain après la victoire du Brésil face à Colombie (1-0), jeudi, scellant la qualification de la Seleçao pour la Coupe du monde 2022. Le fan s’est dirigé vers Neymar qu’il a enlacé, puis soulevé.

La joie régnait sur la pelouse de la Corinthians Arena après le coup de sifflet final du match entre le Brésil et la Colombie (1-0), jeudi. La Seleçao a décroché son billet pour la Coupe du monde 2022 à cinq journées de la fin grâce à un parcours remarquable (11 victoires, 1 nul en 12 matchs). Les joueurs ont donc savouré dans une ambiance légère et quelques supporters y ont participé d’un peu plus près que les autres en pénétrant sur la pelouse.

Un fan soulève Neymar © Capture

Neymar fait un câlin à un fan entré sur le terrain © Capture

L’un d’entre eux a même réussi à rejoindre Neymar, alors en pleine discussion avec l’arbitre au milieu du terrain. L’attaquant du PSG a remarqué le fan et s’apprêtait à lui donner un geste affectueux quand ce dernier l’a embrassé avant de le soulever et de la porter pour lui témoigner son affection de manière plus démonstrative. Un peu surpris, l’attaquant du PSG s’est lancé entraîner dans ce demi-tour aérien avant que les services de sécurité n’y mettent un terme. Après avoir retrouvé terre, il a ensuite donné un câlin à l’envahisseur, évacué vers la sortie.

Une dizaine d’autres personnes sont descendues des tribunes mais ont été empêchées de s’approcher des hommes de Tite. Ce n’est pas la première fois que Neymar fait l’objet de l’amour très expressif des fans.

Après un début de saison un peu compliqué, l’attaquant du PSG retrouve des couleurs. Jeudi soir, il a délivré la passe décisive pour Lucas Paqueta, auteur du seul but du match (72e). Sollicité par Marquinhos, l’ancien joueur de Santos et du FC Barcelone a trouvé l’attaquant lyonnais d’une superbe passe en première intention. Il a partagé sa joie d’être qualifié pour le Mondial sur les réseaux sociaux. "On va au Qatar ", a lancé l’attaquant sur son compte Instagram pour illustrer une photo du groupe dans le vestiaire posant avec les drapeaux brésilien et qatari.