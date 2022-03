Coupe du monde 2022 (barrages): le sublime coup franc de Bale avec le pays de Galles contre l'Autriche

Gareth Bale a permis au pays de Galles d’ouvrir le score contre l’Autriche ce jeudi en demi-finale des barrages européens pour la Coupe du monde 2022. Le joueur du Real Madrid n’avait plus marqué depuis septembre 2021.

Un véritable coup de canon pour ouvrir le score. Ce jeudi, en demi-finale des barrages européens pour la Coupe du monde 2022 (voie A), Gareth Bale a permis au pays de Galles de prendre les devants contre l’Autriche grâce à un magnifique coup franc direct à la 25e minute.

Son premier but depuis le 5 septembre dernier

À environ 20 mètres des cages, dans un angle un peu excentré, le joueur du Real Madrid a fait parler la poudre avec son pied gauche en envoyant une frappe sèche qui a laissé sur place Lindner, le gardien autrichien. Blessé tout l’automne et une partie de l’hiver, le Gallois n’avait plus marqué en compétition depuis le 5 septembre dernier… et un triplé en match de qualification face à la Biélorussie.

En confiance, il a doublé la mise à la 51e minute d'une frappe sèche en pivot.

Dans cette voie A des barrages européens, le pays de Galles ou l'Autriche affronteront le vainqueur du match entre l’Ecosse et l’Ukraine en juin pour tenter de décrocher leur billet pour le Mondial qatari. L’autre demi-finale entre les Écossais et les Ukrainiens aura également lieu en juin.