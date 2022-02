PSG-Real: la forme de Bale reste une énigme, malgré son retour le week-end dernier

Gareth Bale a repris la compétition le week-end dernier après cinq mois et demi d’absence mais son état suscite toujours des doutes dans son entourage avant le choc PSG-Real, ce mardi (21h, sur RMC Sport) en Ligue des champions.

Le suspense autour de la composition du Real Madrid sur le terrain du PSG, ce mardi, est levé. Selon les informations de RMC Sport, Karim Benzema sera bien titulaire à la pointe de l’attaque madrilène pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions. Carlo Ancelotti fera confiance au Français qui a participé à l’entraînement, lundi après avoir manqué les trois derniers matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

En son absence le week-end dernier, il avait aligné Gareth Bale en pointe pour le déplacement à Villarreal (0-0). Le quatrième match de la saison seulement pour le Gallois, et le premier depuis… le 28 août. Entre temps, l’ancien joueur de Tottenham s’est blessé au genou, au mollet, au dos tout en contractant le coronavirus.

Et si Benzema avait dû renoncer au choc, Bale n’était pas du tout certain de débuter dans le onze, ce mardi. Selon El Larguero, sa condition physique suscite toujours des interrogations au sein du club et ne lui permettrait pas encore de jouer deux matchs consécutifs. Le Real craint une nouvelle rechute du joueur de 32 ans, toujours emballé, en revanche, par l'odeur des grands rendez-vous.

"Dans l'environnement du joueur, ils veulent du calme, confie un journaliste de la radio Cadena Ser. Ils ne disent pas que le joueur est à 100% pour être à nouveau titulaire." Une probable titularisation était même une "chimère", selon le journaliste. Ce sujet est clos puisque l’attaque sera composée du trio Asensio-Benzema-Vinicius Jr, selon nos informations.

Il n'a plus joué en Ligue des champions depuis deux ans

Selon le scénario, il pourrait alors entrer en jeu. S’il foulait la pelouse du Parc des Princes, il disputerait son premier match en Ligue des champions depuis près de deux ans. Sa dernière apparition dans la compétition reine des clubs remonte au 26 février 2020 en 8e de finale aller face à Manchester City (défaite 1-2), juste avant le covid. Cela semble une éternité.